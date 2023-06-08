Врио главы ДНР призвал отодвинуть украинские войска минимум на 500 км от новых регионов России

Освобождения присоединившихся к России регионов уже недостаточно, поскольку обстрелы и диверсии со стороны Киева будут продолжаться.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его мнению, необходимо добиваться полного «освобождения» Украины и стремиться оттеснить ВСУ на 500 км от административных границ новых российских регионов.

«Не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы понимаем, с кем имеем дело. Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. И в целом Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную, процветающую Украину», — сказал Пушилин.

Он отметил, что единственный выход — отодвигать ВСУ еще дальше; новый рубеж российской обороны мог бы пройти по Днепру.

«Теперь становится вопрос, насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум, сейчас это нужно уже отодвигать на 500 км. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», — заявил глава региона, добавив, что даже границы по Днепру не смогут остановить Киев от перегруппировки и «насыщения» вооружением.

«Пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится», — констатировал чиновник.

