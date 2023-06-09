Акции дня: «кубышка» подогрела «префы» «Сургутнефтегаза»

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 9 июня. За день котировки «префов» поднялись на +4,39% до 35,04 рублей за штуку, в «обычке» был менее заметный рост +0,55% до 25,59 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции после публикации отчетности за 2022 год по РСБУ, которая развеяла опасения на счет «кубышки». «Наиболее важным элементом отчетности стал тот факт, что кубышка "Сургутнефтегаза" никуда не исчезла и, судя по ее размеру, осталась в основном в валюте. Ее объем на дату отчета составил 4,29 трлн руб. или более 60 млрд долларов по курсу на конец года. Сохранение кубышки означает, что привилегированные акции остаются защитой от ослабления рубля. Если новых обесценений активов не будет, а курс доллара на конец года останется выше 80 руб., то, по даже нашим крайне консервативным оценкам, дивиденд на "преф" составит более 6,5 руб., что соответствует 18,6% доходности», - прокомментировал аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,06% до 2708,04 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,05% до 1032,29 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:43 мск составила 75,88 долларов за баррель (+0,48%). Российская валюта слабела – 82,45 руб. за доллар.