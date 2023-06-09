S&P 500: час быка

Индекс S&P 500 прибавил вчера 0,62% и достиг 4293,92 пункта. Это на 20,04% выше его закрытия 12 октября – минимального на этом медвежьем рынке. И многие сделали из этого далеко идущие выводы.

«Обычно бычий рынок возникает, когда индекс широкого рынка растет на 20% или более в течение, по крайней мере, двухмесячного периода», - с давних пор можно прочесть на сайте SEC (Securities and Exchange Commission, Комиссии по ценным бумагам и биржам).

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Выглядит это так, словно является официальным определением. И вчера сразу после закрытия торгов целый ряд СМИ – от Bloomberg до Barron’s – известили о приходе времени быков.

«Выйдя на бычий рынок, S&P 500 фактически положил конец медвежьему рынку, который начался 3 января 2022 года, – сообщило, например, публике Associated Press. – Официально считается, что медвежий рынок закончился 12 октября 2022 года».

Это воспринимается, как надежный прогноз дальнейшего роста. Но, на деле, это лишь слова.

Бычий рынок в своем развитии не может не пройти отметку 20% (иначе, что же это за рост?), но из самого факта ее преодоления не следует, что время медведей окончено. Любые проценты прироста – это в первую очередь следствия, а не причины подъемов.

История знает немало примеров, когда S&P 500 прибавлял более 20% на медвежьем рынке, а затем рушился ниже прежнего. Такое случалось, например, во время мирового финансового кризиса 2008 года и после взрыва «пузыря доткомов» в 2000-2002 годах.

Да и официальным это определение не является. SEC, конечно, организация на фондовом рынке авторитетная, но за датировку его циклов она не отвечает.

И например, S&P Dow Jones Indices считает началом медвежьего рынка падение S&P 500 на 20%, а окончанием – закрытие выше пика, с которого стартовало снижение. Сейчас до этого расти еще более 12%.

Есть и более причудливые варианты. Так, Ned Davis Research для признания бычьего рынка требуется рост Dow Jones Industrial Average на 30% за 50 дней или на 13% за 155 дней, причем учитываются еще и другие факторы. Сторонники классической цифры с этим не согласятся, но объяснить, почему она именно такова, им непросто.

«Проблема в том, что здесь нет авторитетных правил или предписаний, 20% дошли до нас из очень давних времен – первые упоминания относятся к периоду I мировой войны», - говорил вчера Reuters старший аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Силверблатт.

По его словам, у S&P 500, начиная с сентября 1929 года, было 15 медвежьих рынков. И тот, что начался 3 января 2022 года, все еще идет.

Но любые цифры, достигнутые индексом широкого рынка, сейчас можно оспорить – слишком уж узок рост S&P 500 в этом году. Подавляющую его часть обеспечили 7 самых дорогих технологических компаний. Без учета их вклада остальные 493 остались бы на бесспорном медвежьем рынке – индекс терял бы от исторического максимума больше 20%.

В последнее время кое-что, правда, начало меняться. Так, вчера компании с триллионной капитализацией не переписали пики, с которых упали позавчера, и рекорд не состоялся бы без множества других акций. Но кардинальных изменений пока нет – половина участников S&P 500 все еще в минусе с начала года.

Между тем, согласно исследованию замдиректора по инвестициям Richard Bernstein Advisors Дэна Судзуки, определяющей чертой бычьих рынков прошлого была именно серьезная ширина роста. «Безусловно, возможно, что это ралли перерастет в полноценный бычий рынок, - пишет он. – Но исторические прецеденты предполагают, что это далеко не предрешено».



