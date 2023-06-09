Авиакомпания «Аэрофлот» нарастила пассажиропоток в мае в полтора раза год к году

Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в мае текущего года составил 2 млн пассажиров, что на 55,2% больше показателя того же месяца 2022-го.

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Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте. «В том числе 1,4 млн пассажиров перевезено на внутренних линиях», — отмечается в сообщении перевозчика.

Уточняется, что перевозки у всей группы «Аэрофлот», в которую входят также авиакомпания «Россия» и лоукостер «Победа», увеличились на 35,9% и составили 3,7 млн пассажиров; на внутренних линиях перевезено 3 млн человек, что на 18,4% больше уровня прошлого года.

«Пассажиропоток вырос также по сравнению c маем 2021 года на 3,9% в целом по сети», — указывается в отчете.

Подчеркивается, что процент занятости пассажирских кресел у группы остается на рекордно высоком уровне — 83,4% (рост на 2,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), на внутренних линиях — 86,5% (рост на 5,5 п.п.)

За период с января по май группа «Аэрофлот» нарастила перевозки на 23,5%, до 16,5 млн пассажиров, указывается в пресс-релизе.

В отчете группы за апрель также сообщалось, что объем перевозок пассажиров за месяц вырос в полтора раза к аналогичному периоду прошлого года, составив 3,4 млн человек.