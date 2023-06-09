Немцев предупредили, что энергетический кризис еще не закончился

Клаус Мюллер, возглавляющий энергический регулятор ФРГ – Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA), поделился с немцами своим прогнозом на ближайшее будущее. Несмотря на то, что цены на газ сейчас самые низкие за два последних года, энергетический кризис, уверяет он, еще не закончился.

По состоянию на 6 июня, уровень газа в немецких подземных газовых хранилищах (ПГХ), по данным Gas Infrastructure Europe, находился на отметке 76%, что выше среднего по Европе – 70%.

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«Если все будет хорошо,- заявил Клаус Мюллер, имея в виду наполненность ПГХ газом,- то к концу лета наши хранилища будут полностью наполнены газом».

В BNetzA считают, что для того, чтобы без проблем пережить предстоящую зиму, к 1 сентябрю необходимо наполнить ПГХ не менее чем на три четверти (75%), т.е. фактически, если считать наполненность хранилищ главным показателем готовности, к предстоящей зиме Германия готова уже в начале лета.

«Прошлой зимой нам удалось избежать дефицита газа,- добавил Клаус Мюллер.- Сейчас, однако, на первое место по значимости выходит задача наполнения газом хранилищ в преддверии зимы 2023-24 годов. Следовательно, сейчас необходимо продолжить экономию газа».

Что касается потребления «голубого топлива» в Германии, то с ним в стране тоже все более-менее нормально: по состоянию на конец мая, оно было на 23,2% ниже, чем среднее потребление в 2018-21 годах. Кстати, оно снизилось на внушительные 9% даже по сравнению с предыдущей неделей.

Несмотря на радужную, в целом, картину одна из самых крупных в ФРГ коммунальных компаний - E.On предупредила в мае, что энергетический кризис еще не закончился и что ситуация с поставками энергоносителей на континенте вполне может ухудшиться во второй половине года.

«Кризис не закончился,- уверен финансовый директор E.On Марк Спикер.- В своем прогнозе мы, кроме текущей ситуации на рынке, учитывали возможность ухудшения обстановки во второй половине года. Думаю, мы вполне готовы к ожидаемому продолжению волатильности на рынках».