«Газпром» представил турецкой стороне концепцию газового хаба

Российский холдинг «Газпром» сообщил, что представил турецким партнерам концепцию создания газового хаба, с инициативой по созданию которого осенью прошлого года выступил президент РФ Владимир Путин.

Статья по теме: Иран запланировал создать газовый хаб при участии РФ, Туркмении и Катара

«С октября 2022 года ПАО "Газпром" совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования», — указывается в годовом отчете холдинга.

Напомним, в октябре 2022 года Путин предложил построить дополнительные нитки газопровода из РФ в Турцию по дну Черного моря, а также создать на границе ЕС газовый хаб, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

В апреле Анкара запустила процесс внесения поправок в законодательство по проекту, ожидается их утверждение президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, в приобретении газа через хаб заинтересованы ряд европейских стран, в частности, Венгрия и Сербия. В феврале глава Минэнерго Турции сообщил, что международный энергохаб начнет работать уже в 2023 году.