Один из ключевых вопросов для большинства работодателей — как повысить эффективность работы сотрудников. Значимость данного вопроса очевидна: чем продуктивнее персонал, тем больше прибыль компании. Сегодня применяется множество эффективных методов оценки и повышения продуктивности кадров. Чтобы они оказались действенными, важно правильно выбрать методику и разобраться в ее особенностях.

Как оценивается эффективность сотрудника?

Оценкой продуктивности специалиста и его подхода к выполнению рабочих задач занимаются менеджер по кадрам, работодатель и руководитель компании. Чтобы понять, как оценить эффективность работы сотрудника, важно разобрать данное понятие на составляющие. В процессе анализа результативности персонала требуется учесть:

суммарный объем выполненных работ;

сложность поставленных задач;

специфику функциональных обязанностей, возложенных на работника;

результаты труда.

Фактическое выполнение работы еще не указывает на хорошую эффективность. Специалист может справляться с поставленными задачами, но при этом регулярно нарушать дедлайны, отвлекать сотрудников просьбами о помощи и т.д. Оценивать общую эффективность специалиста можно при учете двух критериев: затраченных ресурсов и времени, потраченного на выполнение задачи.

Критерии эффективности

Грамотный выбор критериев — ключевой момент анализа продуктивности работника. Если критерии определены неправильно, это может привести к снижению уровня мотивации. В рамках оценки эффективности сотрудника критерии различают на три основные категории: количественные, качественные, комбинированные. К количественным показателям оценки продуктивности можно отнести:

KPI — главные показатели эффективности;

баллы за выполненную работу (по балльной системе);

ранжирование;

рейтинги;

бенчмарки (не столь актуальны в России и странах СНГ).

Качественные показатели включают:

оценки экспертов;

анализ рабочей документации;

произвольные характеристики;

комплексную оценку (по методу 360);

ситуационные тесты;

ролевые игры делового формата;

анкетирование.

Комбинированные показатели представлены в виде совокупности качественных и количественных критериев. Ввиду этого именно они считаются наиболее универсальными.

Управление продуктивностью работы персонала на удаленке

Оценивать эффективность кадров, работающих дистанционно, проблематично. Чтобы выстроить грамотное управление продуктивностью сотрудников удаленно, важно придерживаться следующих принципов:

Организация рабочего места. Прежде чем отправить работника на «удаленку», необходимо убедиться в его готовности трудиться в таком формате. Не исключено, что специалисту слишком проблемно выполнять рабочие обязанности из дома.

Составление графика сеансов аудио- и видеозвонков. При разработке плана следует предусмотреть несколько форматов встреч: ежедневные созвоны с командой, индивидуальные звонки, онлайн-встречи с руководством.

Обеспечение командной поддержки между коллегами. Помимо обсуждения исключительно деловых вопросов стоит уделять время неформальному общению. Таким образом работникам будет проще почувствовать себя частью команды.

Четкое планирование работы. «Удаленщикам» особенно сложно соблюдать дедлайны и следовать графику. Не допустить пропуска важных сроков позволит грамотное планирование и делегирование части полномочий между коллегами.

Оперативное устранение возникающих трудностей. Дистанционный формат работы полон подводных камней, технических сбоев и прочих неприятностей. Задача управляющего состава - быть готовыми к быстрому устранению подобных трудностей.

Инструменты для повышения эффективности

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