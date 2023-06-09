Китай столкнулся с угрозой дефляции

Индекс потребительских цен в КНР, по данным Национального бюро статистики (NBS) вырос в мае на 0,2% в годовом выражении в соответствии с прогнозами правительственных экономистов. Приблизительно таким же – 0,1% был рост цен в Поднебесной в апреле. Цены производителей снизились на 4,6% на фоне снижения цен на сырье и спроса, причем, как внутри Китая, так и за его границами.
Данные по инфляции, считает Bloomberg, являются новым свидетельством замедления восстановления второй экономики планеты в мае. Они дополняют не очень оптимистические данные по снижению производственной деятельности, озвученные ранее, кстати, первому за три месяца снижению экспорта, а также данные о постепенной остановке восстановления строительного рынка.
«Угроза дефляции продолжает давить на экономику,- рассказывает главный экономист финансовой организации Pinpoint Asset Management Чживэй Чзан. - Последние экономические показатели являются очевидными сигналами о замедлении восстановления экономики».
На фоне этих не очень веселых как для китайцев, так и для остальной планеты новостей все громче слышатся призывы к снижению главным китайским банком ключевой ставки. По мнению президента Шанхайского института финансов и экономики Лю Юаньчуня, который оказывал консультационные услуги как президенту Си Цзиньпину, так и бывшему премьеру Ли Кэцяну, для облегчения проблем частного бизнеса и повышения темпов восстановления экономики финансовые власти должны снизить ставку.
После неутешительных данных по инфляции юань продолжил снижение по отношению к доллару, которое затянулось уже на пять недель кряду. Оншорный юань (CNY) ослаб еще на 0,16% и опустился до 7,1235 по отношению к доллару США. Главный индекс ценных бумаг КНР CSI 300 Index снизился на 0,2%.
Базовая инфляция, не включающая наиболее волатильные цены на продукты питания и энергию, снизилась в мае по сравнению с апрелем на одну десятую долю процента (с 0,7 до 0,6%). В годовом выражении цены на продукты в мае выросли на 1%, что значительно больше, чем в апреле – 0,4%. Существеннее всего подорожали за последний весенний месяц мясо, пищевое масло и свежие фрукты. Цена главного мясного продукта в КНР – свинины впервые за год снизилась. На это снижение пришлись 0,04% общего снижения инфляции.
Уже на следующей неделе ожидаются данные по ключевой ставке в Поднебесной. Народный банк Китая (PBOC), напомним, не трогает ее уже более полугода, с сентября 2022 года. В руководстве главного китайского банка считают, что в их распоряжении имеются и другие средства поддержки бизнеса. Например, целевые кредиты для малого бизнеса.
Ожидаемое многими экономистами снижение ключевой ставки еще больше увеличит разрыв между ставками в КНР и США, где ФРС продолжает ужесточать монетарную политику в борьбе с высокой инфляцией. Более низкая ставка в Китае провоцирует отток капиталов и усиливает давление на юань, который за пять месяцев текущего года ослаб по отношению к американскому доллару на 3,1%.