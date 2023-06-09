Китай столкнулся с угрозой дефляции

Индекс потребительских цен в КНР, по данным Национального бюро статистики (NBS) вырос в мае на 0,2% в годовом выражении в соответствии с прогнозами правительственных экономистов. Приблизительно таким же – 0,1% был рост цен в Поднебесной в апреле. Цены производителей снизились на 4,6% на фоне снижения цен на сырье и спроса, причем, как внутри Китая, так и за его границами.

Данные по инфляции, считает Bloomberg, являются новым свидетельством замедления восстановления второй экономики планеты в мае. Они дополняют не очень оптимистические данные по снижению производственной деятельности, озвученные ранее, кстати, первому за три месяца снижению экспорта, а также данные о постепенной остановке восстановления строительного рынка.