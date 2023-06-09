Литий ставит предел переходу на электромобили

Ежегодное увеличение парка автомобилей по всему миру и рост загрязнения окружающей природной среды, напрямую связанный с эксплуатацией транспортных средств, требует от человечества принятия кардинальных мер по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Одной из приемлемых мер решения проблемы в сложившейся ситуации многим видится увеличение выпуска электромобилей, с поэтапным строительством инфраструктуры для их обслуживания.

В нашей стране уже ведутся работы по переводу городского общественного транспорта на электрическую тягу. Особенно в этом направлении выделяется Москва, на дорогах которой курсируют электробусы. Но есть одно серьезное «но».

Объемы производимых транспортных средств на электрической тяге напрямую зависят от объемов производства зарядных батарей. Основной необходимый компонент при производстве аккумуляторов — литий, за который в последнее время в мире разгорается борьба ведущих автопроизводителей. Массовое производство электромобилей сдерживается недостаточностью доступного производителям количества лития. По этой причине стоимость этого металла увеличивается ежегодно.

Литий также используется при производстве аккумуляторов для современной офисной техники и иной электроники (ноутбуков, фотоаппаратов, смартфонов), керамики и стекла.

Основные разведанные залежи этого металла находятся на пересечении границ трех государств: Аргентины, Боливии и Чили. По оценкам специалистов, на этой территории сконцентрировано порядка 70% лития, добываемого в мире. Среди перечисленных стран заметно выделяется Боливия.

Кроме того, месторождения находятся на территории Австралии, Афганистана, Бразилии, КНР, Конго, Заира, Зимбабве, России, Сербии и США.

За 2020 год общий объем добычи лития составил более 100 тыс. тонн (в том числе: 55 тыс. тонн — Австралия; 26 тыс. тонн — Чили; 14 тыс. тонн — Китай; 6,2 тыс. тонн — Аргентина; 600 тонн — Боливия).

Запасы в России пока оцениваются в 1 млн тонн. Но не исключено, что данные по нашей стране при проведении изыскательских работ будут пересмотрены в сторону значительного увеличения. Ведь из-за незначительной востребованности в предыдущие годы отечественная геология целенаправленно месторождения лития не искала.

Залежи на территории России находятся в Дагестане, Якутии, Восточной Сибири и Мурманской области. Добыча металла в промышленном масштабе не осуществляется, ведутся только геологоразведочные работы. На данном этапе наша страна импортирует литий, так как в промышленном объеме он не востребован.

Однако есть страны, которые смотрят не на сегодняшние потребности, а в завтрашний, а то и послезавтрашний день.

Основным перспективным континентом по разработке литиевых месторождений является Африка. Но она в данном направлении предпочитает сотрудничать с Китаем. В тот период, когда страны «золотого миллиарда» навязывали и продвигали свои ценности, разрушая целые суверенные государства, Китай по всему миру скупал месторождения редкоземельных металлов. Компании Поднебесной уже добывают литий в Австралии, Аргентине, Ирландии и Чили. Но хватит ли его на все растущие нужды?

За 2020 год мировая промышленность использовала 160 тыс. тонн лития, и его востребованность ежегодно увеличивается.

Основные покупатели лития — это автомобильные гиганты, которые специализируются на производстве электромобилей. Производство одного такого автомобиля в зависимости от модели требует от 8-12 и более — вплоть до нескольких десятков — килограммов лития. В настоящее время количество электромобилей в мире составляет 2% от общего парка транспортных средств. Но при полном переходе промышленности на выпуск электромобилей добываемый в мире металл обеспечит работы по выпуску автомобилей только одного условного автогиганта.

По этой причине провозглашенный странами «золотого миллиарда» лозунг энергоперехода в автопромышленности реализовать не представляется возможным. Выпуск электромобилей привязан к наличию лития, который необходимо поставлять промышленности в достаточном количестве. И в ближайшей перспективе значимой замены углеводородному сырью не предвидится.

В то же время, России в данной ситуации открывается новое окно возможностей, которые просто нельзя упускать. Несмотря на естественные ограничения, задача обеспечить отдачу на капитал ряду инвесторов, сделавших ставку на перевод европейского автопарка на электротягу, уже не может быть снята с повестки дня, будучи подкреплена небывалого размаха идеологической кампанией. А отечественная промышленность имеет достаточно внушительный опыт по добыче и обогащению руд редкоземельных металлов, и самое время заняться поиском новых месторождений и разработкой имеющихся.