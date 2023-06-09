Махмуд-Али Калиматов одобрил реализацию в Ингушетии трех инвестпроектов общей стоимостью более 1,1 миллиарда рублей

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов совместно с правительством региона изучил инвестиционные проекты, предложенные для реализации в республике. По трем из них было вынесено положительное решение. Речь идет о таких проектах как газовый завод, предприятие по производству очистных систем и мукомольный комбинат. Все они будут построены в Карабулаке.

В Ингушетии под председательством главы республики Махмуда-Али Калиматова и при участии кабмина региона прошло заседание Инвестиционного совета, который дал оценку предложенным на рассмотрение проектам. По итогам обсуждения три из них получили одобрение, и вскоре инвесторы смогут приступить к их реализации.

В частности, совет одобрил проект, представленный гендиректором ООО «Старт Плюс» Русланом Барахоевым. Он предложил построить в Карабулаке завод, производящий сжиженный природный газ, с криогенной топливозаправочной станцией. На предприятии предусмотрено 41 рабочее место, а стоимость реализации проекта составляет 518,3 миллиона рублей. Согласно проекту, продукцию завода планируется вывести на рынки соседних субъектов СКФО. Для строительства инвестору требуется земельный участок площадью 5 гектаров в Карабулаке. Решение по проекту оказалось положительным.

Аналогичным образом совет оценил идею компании «Инвестстройпроект». Ее профиль – производство очистных систем различных видов. Компания предложила оказывать полный комплекс услуг по установке выпускаемой ею продукции, согласованию процесса с органами власти, а также сервисным обслуживанием. Стоимость проекта – 100 миллионов рублей, включая 30 миллионов рублей заемных средств. Предприятие даст 45 рабочих мест, а также позволит направить в бюджет 179,4 миллиона рублей налогов до 2031 года. Калиматов и члены Инвестиционного совета высоко оценили проект, отметив его масштабность и соответствие целям социально-экономического развития региона, и он был одобрен.

Еще один проект, вызвавший интерес у главы республики и членов совета – предложение исполнительного директора ООО «Агромельпродукт» Алихана Арапиева. Речь идет о строительстве первой очереди мукомольного комбината в Карабулаке, где будут делать пшеничную муку и отруби. Мощность предприятия оценивается в 100 тонн зерна в сутки. Реализация обойдется инвестору в 484,5 миллиона рублей. С его запуском появятся 65 новых рабочих мест. Комбинат могут построить на территории ГТЭС в Карабулаке. Под него нужен участок площадью 4 гектара.

Калиматов подчеркнул, что члены Инвестиционного совета и министры должны создавать для инвесторов в регионе максимально комфортные условия, так как от них во многом зависит объем поступлений в бюджет.

В Ингушетии происходят положительные изменения в инвестиционном климате. На это на прошлогоднем ПМЭФ обратил внимание президент России Владимир Путин, который высоко оценил успехи региона, указав, что Ингушетия поднялась на 24 позиции в рейтинге инвестиционного климата.