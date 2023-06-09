Сокращать позиции по акциям в канун выходных, особенно длинных — стандартная практика для инвесторов всех стран. Прежде всего закрываются маржинальные позиции, то есть открытые на заемные у брокера средства, за которые нужно платить.
Мастер парадоксов «Сургутнефтегаз» снова взбудоражил рынок
Индекс Мосбиржи завершил день без изменений, хотя некоторые аналитики ждали его снижения в преддверии выходных. Рынок взбудоражен отчетностью «Сургутнефтегаза».
Коллаж: Тамара Ларина
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