Мастер парадоксов «Сургутнефтегаз» снова взбудоражил рынок

Сокращать позиции по акциям в канун выходных, особенно длинных — стандартная практика для инвесторов всех стран. Прежде всего закрываются маржинальные позиции, то есть открытые на заемные у брокера средства, за которые нужно платить.

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