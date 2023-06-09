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Мастер парадоксов «Сургутнефтегаз» снова взбудоражил рынок

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
9 июня 2023, 21:20

Индекс Мосбиржи завершил день без изменений, хотя некоторые аналитики ждали его снижения в преддверии выходных. Рынок взбудоражен отчетностью «Сургутнефтегаза».

Коллаж: Тамара Ларина