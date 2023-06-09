Мебельный маркетплейс

Потому что универсальные маркетплейсы заточены на постоянные небольшие покупки, мебельные – на продажи крупногабаритных товаров с долгим сроком эксплуатации. Для доставки такой продукции, по мнению основателей компании, требуется иной подход к выбору товаров и доставке. В универсальных маркетплейсах главное – разнообразие товаров, в мебельном – акцент делается на дизайне (мебель должна быть красивой, создавать уют в доме, к ней применяют более высокие требования). Руководящий состав таких компаний выступает своего рода экспертом по стилю, создавая для клиентов индивидуальные предложения. Стоит обратить внимание и на логистику мебельного маркетплейса – это единовременная доставка всего заказа, не по частям. Одним из главных преимуществ специализированного маркетплейса является профессионализм работников. Каждый может обратиться к консультанту по продукту и получить экспертное мнение по поводу своей будущей покупки. Клиенту помогут с выбором, разберут специфику каждого товара – тем самым помогут сделать оптимальный выбор, о котором покупатель в дальнейшем не пожалеет.

Платформа InMyRoom состоит из трех частей – 1) медиабизнес (в экосистему компании входит онлайн-издание с собственной редакцией и MAU в 6 миллионов пользователей, собственный продакшн и YouTube канал InMyRoom TV, на который подписано более 600 тысяч человек. Кроме того, у платформы есть каналы в VK, Телеграме, TikTok и подкаст «Ремонт и котики»), 2) маркетплейс товаров (продажа мебели и товаров для интерьера), 3) маркетплейс услуг (поиск дизайнеров и других специалистов для помощи в ремонте).

Маркетплейс услуг - недавнее нововведение в компании, сейчас это направление активно развивается. Похожие направления уже существуют на российском рынке, но в других сегментах. Например, Профи.ру специализируются в сфере мелкого ремонта.

InMyRoom нацелены на выполнение более масштабных проектов по частичному или полному редизайну. Такие проекты больше, чем просто починка раковины или поклейка обоев. Мировые аналоги – американский сайт домашних услуг Angie's List, позволяющий пользователям искать подрядчиков для выполнения оплачиваемых работ по благоустройству дома.

InMyRoom

Цель: стать экспертной площадкой по созданию современного домашнего интерьера. Компания предлагает товары в среднем, а также в премиальном (небольшая часть, для профессиональных дизайнеров) ценовом сегменте.

- Я сейчас не беру в расчет автоматизацию Озон, Яндекс и других крупных игроков, но из существующих специализированных платформ на рынке, на мой взгляд, нет ни одного, на базе которого сегодня можно было бы построить крупный мебельный маркетплейс, - считает Галина.

Поэтому мы решили создать свою уникальную IT-платформу, предполагающую разнообразие сценариев заказа. К примеру, у нас при потребительском заказе предусмотрено от 17 до 25 шагов - в зависимости от того, выбираются ли готовые позиции или их предстоит выполнить на производстве. Другие компании, опираясь на более простые системы, зачастую не могут предусмотреть все сценарии поведения клиентов, поэтому испытывают сложности при исполнении заказов.

«Ожидание и встреча нескольких курьеров – не самый приятный потребительский опыт, поэтому мы настроили свои бизнес-процессы так, чтобы доставлять весь заказ одновременно. И в этом наше преимущество как специализированного маркетплейса мебели», - рассказывает Галина. По ее мнению, крупным универсальным операторам чтобы работать схожим образом, придется переписывать весь текущий софт. При этом универсальные электронные площадки ставят перед собой совсем другие задачи – им важно быстрее и дешевле доставить товары потребителям.

Конкурентное преимущество InMyRoom – это склад консолидации, который расположен в районе третьего транспортного кольца Москвы. «Сегодня на российским рынке нет игроков, которые в одном заказе, независимо от его состава, доставили бы всю продукцию в Москву или Владивосток. Нет платформы, способной реализовать это технически, не говоря уже про внутренние IT-процессы. Нет маркетплейсов, умеющих продавать мебель, которая изготавливается на заказ. Мы же всё это можем, наши процессы полностью автоматизированы и оцифрованы», - говорит Галина

Для сравнения: универсальные маркетплейсы не хранят на своих складах мебельные остатки, кроме мелких позиций, таких как: стулья, тумбы и пр. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, мебель в большинстве случаев изготавливается под конкретный заказ. Во-вторых, требует больших площадей. Складские программы маркетплейсов больше заточены под одноместные товары повседневного спроса и частого употребления. Поэтому нередки сложности доставки крупногабаритных грузов, состоящих из нескольких мест – по дороге часть товаров могут потерять или развезти в разные пункты доставки. В результате большинство маркетпелейсов, торгующих мебелью, развивают дропшиппинг, когда товары отгружаются потребителям напрямую со складов производителей. Но в этом случае маркетплейс уже не контролирует качество. Единственное, что он может сделать – решать проблемы уже по факту доставки.

Сегодня в команде InMyRoom работает 80 человек. И это огромное достижение, по мнению Галины, поскольку еще в 2016-2017 годах компанию развивали почти 100 человек. С тех пор она выросла в пять раз, а количество персонала сократилось.

«В этом магия инвестирования в софт и разработку. На данном этапе больше всего работников в компании задействовано в сфере продаж и в IT разработке. Пропорционально росту компании увеличивается только количество складских сотрудников», - резюмирует Галина.