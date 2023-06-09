Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО

Министерство обороны России сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

На брифинге 9 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант рассказал, что согласно полученной информации, минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе БПЛА. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.

ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника, проводимых силами до 2-х батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населённых пунктов Левадное (Запорожская область), Новоселка, Сторожевое и Нескучное (ДНР).

На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений ВС РФ, ударами авиации и огнём артиллерии отражены две атаки ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка (Запорожская область). Южнее города Орехов (Запорожская область) тяжёлыми огнемётными системами нанесено поражение 2-м скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ. Ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» поражены резервы ВСУ в районах населённых пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 680 боевиков, 35 танков, 19 боевых бронированных машин, 11 БМП, 6 автомобилей, в том числе 3 HMMWV и самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка (ДНР). «Южной» группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населённых пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки (ДНР). Вклинений в нашу оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 410 боевиков украинских военнослужащих, 8 БМП, 7 автомобилей, 4 танка, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Мста-Б». в районе населённого пункта Красногоровка уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). В районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. Уничтожено более 50 боевиков, 2 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», БМП и гаубица Д-20. В районе населённого пункта Серебрянка (ДНР) поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Молчаново, Берестовое (Харьковская область) и Розовка (ЛНР). В районах населённых пунктов Ольшана (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР) пресечена деятельность 2 украинских ДРГ. Уничтожено свыше 30 боевиков, три автомобиля, 2 гаубицы Д-30 и боевая машина РСЗО «Ураган».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 70-ти украинских боевиков, 10 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126-ти районах. В районе города Дзержинск (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Гуляй Поле (Запорожская область) уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны.

Российские средства ПВО в районе населённого пункта Бабино (Херсонская область сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены 2 крылатых ракеты Storm Shadow и 14 снарядов РЗСО HIMARS. Уничтожены 13 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Огурцово, Ольшана (Харьковская область, Житловка (ЛНР), Володино, Красногоровка (ДНР), Сладкая Балка (Запорожская область), Братолюбовка, Песчаное и Васильевка (Херсонская область).

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 440 самолётов, 238 вертолётов, 4 555 БПЛА, 424 ЗРК, 9 798 танков и других боевых бронированных машин, 1 122 боевые машины РСЗО, 5 062 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 10 838 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», глава Минобороны РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что на Запорожском направлении ВСУ совершили безуспешную попытку прорвать российскую оборону, потеряв при этом 945 человек личного состава и 33 танка.