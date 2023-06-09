Мишустин назвал причину грядущего продовольственного кризиса в мире

На Западе во всех проблемах с продовольствием обвиняют Россию, возлагают ответственность за грядущий глобальный голод, но сложности связаны с другим.

Об этом на пленарной сессии Евразийского конгресса заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, на самом деле, причины предстоящего кризиса связны с распределением продукции и ценовой конъюнктурой, передаёт РИА Новости.

«Разумеется, на Западе, это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить нашу страну, возложить ответственность за грядущий глобальный голод, – подчеркнул российский премьер. – В то же время ООН не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе. Сложности связаны в первую очередь с их распределением и ценовой конъюнктурой».

При этом Мишустин привёл статистику, согласно которой, мировые цены на продовольственную корзину продовольственных сырьевых товаров выросли почти на 20%.

Как ранее писал «Эксперт», согласно прогнозу экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро, из-за событий на Украине в мире ожидается значительное ухудшение продовольственной ситуации.

Нынешний кризис наложился на предыдущий, вызванный пандемией COVID-19. В следствие чего проблема голода может коснуться ещё нескольких миллионов человек, преимущественно из бедных африканских стран.