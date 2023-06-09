На Луганском авиаремонтном заводе возобновили работу два производственных участка

Луганский авиаремонтный завод возобновил работу двух производственных участков и трех вспомогательных подразделений.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли ЛНР.

«На Луганском авиаремонтном заводе активно ведется работа по восстановлению предприятия. <...> Возобновлена работа двух производственных участков: [работают] участок испытания и участок консервации и упаковки, а также трех вспомогательных подразделений — это транспортно-хозяйственное управление, склад ремфонда, группа подготовки производства», — цитирует агентство представителя пресс-службы регионального минпромторга.

Уточняется, что на данный момент на предприятии завершился первый этап работ, включающий непосредственно запуск производства; сейчас идет подготовка ко второму этапу. «Уже выполнено тестовое испытание двигателя на предмет работоспособности стенда, которое прошло успешно, а сам двигатель соответствует всем необходимым параметрам и готов к упаковке. <...> В рамках второго этапа запуска производства уже выполняются работы по разборке, промывке и дефектации двигателей ТВ3-117», — рассказали в пресс-службе.

Луганский авиационный ремонтный завод — единственное предприятие Донбасса, осуществляющее техобслуживание авиатехники военного, двойного и гражданского назначения, в том числе ремонт вертолетных двигателей и редукторов, самолетных двигателей, различных агрегатов, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание. В феврале на заводе побывал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который поручил в сжатые сроки возобновить работу предприятия. К процессу привлекли Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).

В апреле сообщалось, что на предприятии провели первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, который используется в вертолетах Ми-8 и Ми-17.

Сейчас на заводе работают около 90 человек, они выполняют первоочередные работы по возобновления производства. Предприятие взаимодействует с центром занятости ЛНР, а также образовательными учреждениями Луганска, Алчевска и Стаханова.