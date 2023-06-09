Набиуллина назвала долю российского экспорта, оплачиваемого в рублях

Переход на национальные валюты во внешней торговле продолжается — по данным на апрель уже 41% российского экспорта оплачивался в рублях, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом, несмотря на некоторые проблемы с расчетами в индийских рупиях, объемы продажи валютной выручки остаются высокими, отметила она.

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«У нас действительно, это очевидно, происходит переход на расчеты в большей степени в национальных валютах, в том числе в рублях, у нас по данным за апрель уже 41% экспорта оплачивается в рублях. Валютная выручка в иных валютах, и не только в иных валютах, она поступает менее равномерно, чем было раньше, потому что есть проблемы расчетов и так далее. Но в целом мы видим, что объемы продажи валютной части валютной выручки остаются высокими», — заявила Набиуллина на пресс-конференции.

Глава ЦБ сообщила, что в январе-апреле российские экспортеры продавали 78% валютной выручки и это «достаточно высокий показатель». Проблему же с расчетами в индийских рупиях Набиуллина назвала незначительной, не уточнив ее масштаба.

«Что касается проблемы расчетов в рупиях, да есть некоторые проблемы. Но нельзя сказать, что проблема масштабная и что она растет, она существует, но мы сейчас не видим признаков ее дальнейшего нарастания», — добавила глава ЦБ.

