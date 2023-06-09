Цены на нефть посыпались на слухах о возможном соглашении между США и Ираном

В четверг, 8 июня, в СМИ появились сообщения о возможном подписании соглашения между США и Ираном о снятии запрета на экспорт иранской нефти. Цены на «черное золото» на фоне потенциально возможного роста предложения нефти на 1 млн бар./д. на мировых рынках вновь пошли вниз и окончательно стерли все, что принесли ОПЕК новости об очередном снижении добычи нефти, объявленные на саммите ОПЕК+ в начале июня.

Цена нефти в США, как сообщает Businessinsider, рухнула 8 июня на новостях о возможном соглашении по экспорту иранской нефти на целых 5% и опустилась ниже 70 долларов за баррель.