Цены на нефть посыпались на слухах о возможном соглашении между США и Ираном

В четверг, 8 июня, в СМИ появились сообщения о возможном подписании соглашения между США и Ираном о снятии запрета на экспорт иранской нефти. Цены на «черное золото» на фоне потенциально возможного роста предложения нефти на 1 млн бар./д. на мировых рынках вновь пошли вниз и окончательно стерли все, что принесли ОПЕК новости об очередном снижении добычи нефти, объявленные на саммите ОПЕК+ в начале июня.
Цена нефти в США, как сообщает Businessinsider, рухнула 8 июня на новостях о возможном соглашении по экспорту иранской нефти на целых 5% и опустилась ниже 70 долларов за баррель.
По сообщениям израильского издания Haaretz и ряда других ближневосточных СМИ, в случае подписания соглашения Вашингтон может отменить или значительно ослабить санкции против нефтяной отрасли Ирана и снять запрет на экспорт иранской нефти в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Считается, что прогресс на переговорах достигнут ощутимый и что соглашение может быть подписано в течение ближайших недель.
Иран много лет считался одним из самых крупных экспортеров нефти в мире и вторым в ОПЕК после КСА. Сейчас иранские хранилища, что называется, под завязку наполнены «черным золотом». Естественно, появление на глобальном рынке такого огромного объема нефти может существенно повлиять на динамику ее предложения на глобальном рынке.
Саудовская Аравия пытается поднять цены на нефть, чтобы иметь средства для финансирования своих многочисленных мегапроектов, разработанных кронпринцем Мухаммедом бен Салманом. Экономисты считают, что для сбалансированного бюджета Эр-Рияду нужна цена барреля нефти не ниже 81 доллара. На инвесторов и трейдеров, способствовавших очередному падению цен на нефть, не подействовали даже заявления Вашингтона, опровергшего прогресс на переговорах между США и Ираном об отмене или ослаблении ряда санкций в обмен на прекращение обогащения урана.
«Эти сообщения не соответствуют действительности»,- заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Совета безопасности США.
Напомним, что Дональд Трамп в годы своего президентства в одностороннем порядке вышел из соглашения по ядерной программе Ирана, заключенного при его предшественнике. Трамп вернул санкции против Ирана, а сменивший его Джо Байден пытается возродить соглашение.