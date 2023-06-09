Объем денежной базы в России превысил 17,6 трлн рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 2 июня составил 17 трлн 634,2 млрд рублей. За неделю он увеличился на 0,54%, или на 95,2 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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По состоянию на 26 мая объем денежной базы в узком определении был равен 17 трлн 539 млрд рублей, месяц назад, 5 мая — 17 трлн 438,7 млрд рублей.

Согласно ежемесячным данным регулятора, денежная база на 1 июня составила 17 трлн 538,9 млрд рублей. За месяц показатель вырос на 189,3 млрд рублей, за год — на 3 трлн 461,3 млрд рублей. По данным на 1 июня объем наличных денег в обращении составил 17 трлн 338,4 млрд рублей, обязательных резервов кредитных организаций в Банке России — 200,5 млрд рублей.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

