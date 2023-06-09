Овчинский: в Москве разработали модуль для оповещения об аварии на электросетях

Московская компания «ПиЭлСи Технолоджи» начала производство модулей для индикации аварийных ситуаций в электрических сетях. Продукция разработана столичным предприятием и призвана импортозаместить зарубежные аналоги. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Устройство реагирует на короткое замыкание или однофазное замыкание на землю: на экране появляется сообщение и загорается индикатор. Это помогает оперативно реагировать на аварии и сокращает время ликвидации неисправностей.

Как уточнил генеральный директор предприятия Илья Крутских, модуль отличается надежностью и стабильностью работы. При кратковременном отключении энергии он не выходит из строя, а при длительном – может работать более 10 часов от резервного источника. Срок хранения информации в автономной памяти составляет 30 лет, а после аварии и восстановления энергоснабжения на экране отражается информация о последней аварии.

Как напомнили в пресс-службе департамента, город помогает предпринимателям развивать собственные производственные площадки в столице. Бизнес может воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки, в их числе субсидии и целевые займы. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

Получить помощь предприниматели могут и в Центре поддержки промышленности, где оказывают консультации по вопросам мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим.