Политолог предрёк скорые трудности в поставках оружия на Украину

Политолог Алексей Мухин прокомментировал начало контрнаступления ВСУ и военную помощь США и Европы киевскому режиму.

По мнению специалиста, западным политикам будет всё труднее обосновывать своим избирателям выделение огромных средств Украине, однако даже при провале наступательной операции поставки военной помощи будут продолжены, передаёт «Военное дело».

«И эксперты, и Минобороны уже признали то, что контрнаступление ВСУ идёт уже несколько дней, подчеркнул он. – Ему предшествовала глобальная информационная подготовка и разные другие мероприятия, которые свидетельствуют о том, что наступление началось».

При этом Мухин отметил, что лишь в Киеве отказываются называть это признавать, потому что с самого начала у них там, что-то не задалось.

«Раз уж понадобилось подрывать плотину Каховской ГЭС, то это значит, что что-то пошло не по плану», – уверен политолог.

Однако, по его мнению, военная помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока она сможет вести боевые действия.

«А западным политикам, конечно же, будет всё труднее обосновывать своим избирателям выделение огромных средств Киеву. Мне даже интересно, как они станут выкручиваться и какие последствия для них в конце концов наступят», – резюмировал Мухин.

Ранее «Эксперт» писал, что по данным американского издания The American Conservative, Вашингтон поставляет Киеву неисправное вооружение, использование которого может привести к гибели бойцов ВСУ.

Как отмечают авторы публикации, западное оружие может быть бесполезным, однако украинцы не могут перечить США, так как Вашингтон финансирует не только армию, но и всё киевское руководство.