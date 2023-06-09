Поражение ВСУ на юге: Киев потерял треть своих танков за неделю

Телезрители всего мира могли увидеть из фронтовой хроники из зоны СВО, как горят «Леопарды». Военные аналитики предполагают, что Киеву вскоре придется взять передышку на поле боя, по крайней мере до июльского саммита НАТО, в то же время, следует опасаться усиления им террористической активности.

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Последняя неделя дала понять, что киевский режим не жалеет не только своих солдат, но и западную военную технику. ВСУ нанесли несколько массированных и внезапных (как им казалось) ударов в двух районах Запорожской области — на Времьевском выступе, и на 90 км юго-западнее, в Ореховском районе. Обе атаки закончились одинаково: тысячи погибших украинских солдат и батальоны сгоревших танков ВСУ.

Как теперь становится ясно, две атаки на Шебекино Белгородской области в конце прошлой недели, в которых (учитывая отвлекающие бои) Киев потерял около 1,2 тысячи человек, были предназначены для того, чтобы сосредоточить внимание российского командования на севере зоны СВО. В то время как масштабное наступление ВСУ планировалось на юге — в районе Новодаровки (Времьевский выступ), откуда открывается дорога на Мариуполь или Херсон, и Малой Токмачки Ореховского района (путь на Бердянск или Херсон).

Первая атака началась разведкой боем в ночь на воскресенье возле села Новодаровка. Как сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства Обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, здесь киевский режим понес первые большие потери в танках — 16 штук, Россия потеряла один танк.

В понедельник, перегруппировавшись, ВСУ продолжили наносить удары в пяти разных направлениях на Времьевском выступе, и бои продолжались до вторника, когда враг на этом участке фронта был разбит, и его войска разбежались.

После этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях с обеих сторон. За три дня боевых действий ВСУ лишились до 3715 военнослужащих, 52 танков, 207 бронированных машин, 134 автомобилей, пяти самолетов и двух вертолетов. Среди уничтоженных танков как минимум 7 «Леопардов».

«Не обошлось и без наших потерь, — сказал Шойгу. — В ходе отражения наступления погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты».

Чтобы российские войска не смогли развить успех на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, ВСУ частично разрушили дамбу Каховской ГЭС.

Как отметил Сергей Шойгу, «с целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия».

Подрыв плотины привел, в частности, к смыву «украинской» части города, без жилья остались около 16 тысяч киевских подданных. Разлив здесь Днепра не позволит российским войскам в ближайшее время форсировать реку.

Следующий удар Киев попробовал нанести в ночь на четверг силами других бригад. Эта попытка была предпринята на 90 км юго- западнее Времьевского выступа, возле Малой Токмачки в пригороде Орехова.

Завязался танковый бой, в котором участвовало более 150 единиц украинской бронетехники и около 1500 солдат киевского режима. Как и в случае с атакой на Новодаровку, противник был вовремя обнаружен российской разведкой и отступил после боя. Как отметил министр обороны России в заявлении, которое он сделал в четверг, бой продолжался 2 часа, враг понес большие потери: 30 танков, 11 БМП, не менее 350 военнослужащих. Согласно докладу Игоря Конашенкова, среди уничтоженных танков не менее 8 — «Леопарды».

Таким образом, в ходе двух масштабных атак, Киев потерял 82 танка из тех 300, что были подготовлены к «контрнаступу». Кроме того, по данным МО РФ, за неделю ВСУ потеряли еще более десятка танков в локальных боях на других направлениях.

Помимо этого, южнее города Орехов Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ. Предположительные потери врага от этого удара — до 900 военнослужащих и до 35 единиц бронетехники, в том числе танки.

Нехитрое суммирование показывает, что Киев потерял треть (или больше) от числа тех танков, что были у него в наличии.

За это же время потери России в технике, как сказал в пятницу Владимир Путин, лучше, чем «классические» показатели «три к одному».

А потери в живой силе просто несопоставимы: скажем трехдневное сражение на Времьевком выступе показало, что на одного погибшего российского военного приходится более 50 уничтоженных солдат ВСУ.

О том, какие выводы можно сделать из первой недели украинского «контрнаступа», который на самом деле является наступлением, потому что Россия еще не начинала атаковать, «Эксперт» спросил у ведущих военных аналитиков.

«После поражения высокоточными ударами украинских систем ПВО, наша авиация стала оказывать серьезную поддержку наземным силам, а у ВСУ авиации практически нет, и их войска рвутся в бой без поддержки с воздуха, поэтому терпят вполне ожидаемые поражения и несут огромные потери», — сказал «Эксперту» военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Кроме того, поставляя для ВСУ танки и другие бронемашины, Германия и США пожадничали, не дав в поддержку к ним системы мобильных войсковых ПВО, которые должны продвигаться вместе с бронеколонной в боевых порядках и защищать от ударных вертолетов.

По мнению аналитика, подрывая Каховскую ГЭС, руководители ВСУ отдавали себе отчет, что после этого российская армия не сможет форсировать Днепр, но и киевские войска больше не смогут развивать активность на Херсонском направлении, а значит, им придется оставить мысли о наступлении на Крым. Но тем самым для нас увеличивается риск, что, потерпев два серьезных поражения в боях «один на один» с российской армией, нацисты попытаются атаковать войсковыми бригадами мирные города на севере СВО с целью нанести как можно больший ущерб населению.

Другое мнение высказал «Эксперту» доктор военных наук Константин Сивков. По его предположению, танковые батальоны ВСУ продолжат навязывать бои на участках между Новодаровкой и Малой Токмачкой еще несколько дней, понесут новые потери в боевой технике, только после этого снизив наступательную активность. И станут дожидаться новых поставок техники с Запада. Таким образом, летний «контрнаступ», с определенной вероятностью, будет продолжен уже после июльского саммита НАТО в Вильнюсе.