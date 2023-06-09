Пушилин выразил уверенность в том, что освобождение Марьинки произойдет в скором времени

После переброски чеченских подразделений в Марьинку, из которой ВСУ обстреливали Донецк, ее освобождение не затянется.

Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

Пушилин пояснил, что в районе Марьинки находится серьезный укрепрайон, куда украинские боевики постоянно перебрасывают резервы. Он отметил, что освобождение города затянулось и выразил надежду на скорое проведение операции. По мнению врио главы ДНР, российским военным следует идти вперед.

«Ну и самая важная для нас задача — это отодвигать [противника] от Донецка на всех направлениях. Освободив Марьинку, отодвинув еще там противника, конечно, мы если не полностью исключим, то минимизируем или уменьшим обстрелы как раз Петровского, Кировского районов. Для нас это важно», — подчеркнул Пушилин.

Ранее врио главы ДНР сообщил об успехах российских войск в Марьинке и рассказал, что сейчас это одно из самых горячих направлений; по его словам, российским военным необходимо взять город под полный контроль для дальнейшего продвижения.