Путин и Лукашенко проводят встречу в неформальной обстановке

Президенты РФ Владимир Путин проводит в Сочи двустороннюю встречу в неформальной обстановке со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«В неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что», — говорится в публикации.

Подробности встречи пока не называются, известно лишь, что она проходит в сочинской резиденции «Бочаров ручей».

Помимо встречи с Лукашенко, 9 июня у Путина запланированы также переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном, встреча с руководителями зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС, а также посещение Академии единоборств.

Как ранее писал «Эксперт», Путин и Лукашенко 26 мая после рабочего обеда лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели в Москве переговоры в формате «один на один».

