Путин сообщил о значительных потерях ВСУ в ходе начавшегося контрнаступления

Наступление ВСУ началось, о чём говорит использование Украиной стратегических резервов.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам. По его словам, ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач, при этом они понесли значительные потери, превышающие «классический» показатель, передаёт РИА Новости.

Российский лидер также отметил мужество и героизм наших бойцов, правильную организацию, управление войсками и высокую эффективность отечественных вооружений.

«Что касается, захлебнулось контрнаступление или нет, то можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились, – подчеркнул глава государства. – Но наступательный потенциал войск киевского режима ещё сохраняется».

Кроме того, он отметил, что у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие «классический» показатель.

«Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному, это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют», – заявил Путин.

По его словам, военное руководство страны оценивает ситуацию с наступлением ВСУ и будет исходить из реалий на поле боя. Помимо этого, президент указал на быстрое развитие российского оборонно-промышленного комплекса, которому под силу выполнить все поставленные перед ним задачи, приведя в пример наращивание производства современных видов вооружения.

Также Путин в ходе беседы с журналистами напомнил, что в основе сегодняшней ситуации на Украине лежат события прошлых лет. По его мнению, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы.

«И ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – резюмировал глава российского государства.