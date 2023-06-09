Робот-пристав впервые самостоятельно открыл дело против должника

В Рязанской области в автоматическом режиме без участия должностного лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП) впервые возбуждено исполнительное производство, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области», — сообщили в ФССП.

В ведомстве подчеркнули, что это первый пример реализации закона, вступившего в силу 20 июня 2022 года и позволяющего в автоматическом режиме выносить процессуальные документы, «когда возможно безусловное принятие таких решений».

В частности, без участия должностных лиц можно также прекращать и приостанавливать исполнительное производство, взыскивать исполнительский сбор и отменять установленные ограничения. Основанием для автоматического открытия дела может стать наличие в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации о неуплате в установленный срок штрафов за нарушение закона. Производство автоматически закроется, если из ГИС ГМП поступит информация об уплате долга, и если ФССП подтвердит достаточность уплаты.

«Практическая реализация закона позволит ФССП России оптимизировать и ускорить процессы в рамках принудительного исполнения судебных решений и актов уполномоченных органов», — резюмировали в ФССП.

