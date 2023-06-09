«Россети»: дивидендов не будет. Будут инвестиции

Акции «Россетей» особой популярностью у инвесторов не пользовались, но в портфелях их держали многие. Бумага отличалась низкой волатильностью и повышенной устойчивостью к различным потрясениям — будь то периодические обвалы американского фондового рынка, вслед за которыми ранее падал и наш, или снижение цен на нефть.

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Компания радовала и стабильными дивидендами — на уровне лучших процентных ставок по банковским депозитам. Если верить аналитикам БКС, то в 2021 г. «Россети» выплатили дивиденды из расчета дивидендной доходности в 7,1%, в 2020 г. выплаты были дважды в размере 4,9% и 4,15%, а в 2019 г. покупка акций перед отсечкой реестра принесла 7,4% дохода.

Неприятным сюрпризом стала появившаяся 31 мая новость о том, что совет директоров электросетевого холдинга «Россети» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 г. Акции в тот день подешевели на 3,6%.

В прошлом году компания также не делилась прибылью, но это можно было списать на кризисные явления в экономике. Однако в минувший вторник стало понятно, что дивидендов от «Россетей» не видать и в ближайшие годы. По СМИ прошла информация, что президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов по итогам 2022—2026 годов для того, чтобы иметь средства на финансирование инвестиционной программы.

Более того, с этой же целью правительству поручено обеспечить предоставление «Россетям» государственных гарантий для привлечения заемных средств. Таким образом, долговая нагрузка на компанию будет нарастать, что неизбежно отразится на снижении прибыли.

Очевидно, что такие меры вызваны суровой необходимостью. Во-первых, «Россетям» предстоит восстанавливать электроснабжение в недавно вошедших в состав России новых регионах — в том числе и там, где сейчас продолжается СВО. Во-вторых, у компании очень серьезные проблемы с обеспечением потребителей и в центральной России. Так, 7 июня более чем на сутки была обесточена значительная часть Ярославской области. Голосовой помощник «Россетей» объяснял этот факт «неблагоприятными погодными условиями», под которыми, вероятно, понимался прошедший в области дождь с грозой.

5 июня на сайте «Россети Центр» было опубликовано сообщение, что энергетики восстановили электроснабжение жителей 10 регионов.

«Грозовой фронт, прошедший с середины дня 3 июня на территории Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кировской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Смоленской областей и Республики Удмуртия, вызвал технологические нарушения в работе объектов электросетевого комплекса», — отмечается в пресс-релизе.

Летние дожди и грозы в центре России — обыденное явление, а не аномалия для средних широт вроде песчаной бури или смерчей. Поэтому перебои с поставкой электроэнергии можно объяснить только устаревшим и технологически отсталым оборудованием. Между тем, такие перебои — это не только миллионы граждан, оставшихся без света; это еще и приостановка деятельности предприятий, потери от которой в масштабах станы кратно превышают зарабатываемую «Россетями» прибыль.

Поэтому решение направлять прибыль компании на реализацию инвестиционной программы вполне здравое, хотя и запоздалое. Но не менее логично и то, что инвесторы на все эти новости откликнулись масштабными распродажами акций «Россетей». Драйверы роста бумаги в настоящее время отсутствуют.

«Мы утверждаем, что «ФСК-Россети» превратилась в институт развития, не приносящий дохода акционерам, и подтверждаем рекомендацию «продавать». Рекомендация не выплачивать дивиденды полностью соответствует нашему взгляду на компанию ввиду чрезмерных капзатрат и неопределенности для акционеров», — отмечал в своем обзоре аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Булгаков.

Техническая картина по бумаге также негативна. На дневном графике «Россетей» образовалась фигура технического анализа «двойная вершина» с пиками 2 мая и 17—22 мая. Сейчас она отрабатывается падением котировок. От локальных максимумов к закрытию рынка 8 июня капитализация «Россетей» упала более чем на 16%, и похоже, что это не предел.

Сильная поддержка по бумаге лежит в районе 0,085 руб., что примерно на 10% меньше текущих цен. С большой вероятностью акции «Россетей» ее достигнут, залягут на какое-то время в боковик, после чего будут пытаться пробивать этот уровень вниз.