Российских туристов предупредили о росте цен на отдых в Турции

Турция станет дороже для россиян из-за роста цен и курса иностранной валюты по отношению к лире.

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Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на экономиста Реджепа Эрчина.

По словам эксперта, независимо от роста цен на иностранную валюту и политики, которую будет проводить экономическая администрация под руководством нового главы Минфина Турции Мехмета Шимшека, отношения Москвы и Анкары останутся на прежнем уровне.

«Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить ее в жертву краткосрочной политике. Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», — сказал Эрчин.

Вместе с тем он отметил, что для туристов с иностранной валютой, особенно для европейских туристов, Турция становится «дешевым курортным поселком». «К сожалению, мы превращаемся в очень дешевый курортный поселок и по качеству, и по цене», — констатировал аналитик. Он добавил, что считает возможным восстановление баланса текущего счета Турции с увеличением притока зарубежной валюты в страну в ближайшие месяцы и снижением импорта энергоносителей.

«Важно, чтобы Турция привлекала иностранную валюту через прямые инвестиции и чтобы эти прямые инвестиции формировались в секторах, которые будут закрывать баланс текущего счета. Любая другая политика, которой будет придерживаться руководство экономики в новом периоде, поможет Турции лишь решить краткосрочные проблемы и нанесет вред турецкой экономике в долгосрочной перспективе», — заключил экономист.

Как отмечает агентство, лира дешевеет к доллару с прошлого месяца, американская валюта подорожала к турецкой на 16,7%. Накануне, 8 июня, курс впервые поднимался выше 23,5 лиры за доллар.