«Ростех» открыл первый в РФ центр по техобслуживанию электронных компонентов SSJ и MC-21

Корпорация «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») открыла лабораторию по техническому обслуживанию и ремонту электронных и электрифицированных компонентов систем гражданских воздушных судов собственного производства.

Новая площадка заработала на территории технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского, сообщает пресс-служба «Ростеха».

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«Новая лаборатория является первой производственной площадкой по техническому обслуживанию и ремонту электронных компонентов самолета SSJ-100 на территории Российской Федерации, ранее подобные виды работ выполнялись исключительно на зарубежных предприятиях», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что для замены зарубежного оборудования «Иркут» разрабатывает и производит российские аналоги. «В частности, лаборатория оснащена наземной автоматизированной станцией контроля и диагностики НАСКД-200 отечественного производства, позволяющей проводить диагностику отказавших блоков с глубиной поиска до сменной сборочной единицы», — уточняют в пресс-службе «Ростеха».

Лаборатория позволит значительно расширить компетенции по обслуживанию самолетов SSJ-100, а также MC-21 и SSJ-NEW, подчеркивается в сообщении.

«Специалисты "Иркута" будут выполнять работы по техобслуживанию и ремонту пилотажно-навигационного, радиосвязного, светотехнического и бытового оборудования, а также автопилота, пультов экипажа и бортпроводников, систем индикации и регистрации полетной информации и других электронных компонентов самолета», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что лаборатория располагает собственным складом, а производственная площадка разделена на зоны по видам работ и типу компонентов, начиная от зоны техобслуживания пультов кабины экипажа и заканчивая зоной буфетно-кухонного оборудования.