Саудовская Аравия грозила США пересмотром отношений из-за высказываний Байдена по нефти

В Эр-Рияде пригрозили изменить отношение к Вашингтону из-за высказываний президента США Джо Байдена о «последствиях» снижения нефтедобычи.

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Об этом сообщает The Washington Post.

По сведениям издания, которое ссылается на секретный документ, наследный принц Мохаммед бин Салман пригрозил пересмотреть американо-саудовские отношения и ввести серьезные экономические санкции в отношении Вашингтона, если США примут меры против сокращения добычи нефти.

Осенью 2022 года американский президент Джо Байден заявил, что Эр-Рияд столкнется с некими последствиями пролоббированного им решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти на фоне высоких цен на энергоносители и грядущих президентских выборов в США.

Публично Саудовская Аравия защищалась с помощью дипломатических заявлений, однако в частном порядке наследный принц пригрозил «коренным образом» изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб США, если заявленные Байденом меры будут действительно приняты, пишет газета.