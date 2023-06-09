Саудовская Аравия грозила США пересмотром отношений из-за высказываний Байдена по нефти

В Эр-Рияде пригрозили изменить отношение к Вашингтону из-за высказываний президента США Джо Байдена о «последствиях» снижения нефтедобычи.
Об этом сообщает The Washington Post.
По сведениям издания, которое ссылается на секретный документ, наследный принц Мохаммед бин Салман пригрозил пересмотреть американо-саудовские отношения и ввести серьезные экономические санкции в отношении Вашингтона, если США примут меры против сокращения добычи нефти.
Осенью 2022 года американский президент Джо Байден заявил, что Эр-Рияд столкнется с некими последствиями пролоббированного им решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти на фоне высоких цен на энергоносители и грядущих президентских выборов в США.
Публично Саудовская Аравия защищалась с помощью дипломатических заявлений, однако в частном порядке наследный принц пригрозил «коренным образом» изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб США, если заявленные Байденом меры будут действительно приняты, пишет газета.