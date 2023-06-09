Сбер бьет рекорды и упорно движется к 30-рублевым дивидендам

По итогам мая Сбер заработал 118,1 млрд руб. чистой прибыли, а всего за 5 месяцев текущего года — 589 млрд руб., говорится в сообщении эмитента. Чистый процентный доход составил 187,3 млрд руб. за май и 882,2 млрд руб с начала года. Это, соответственно, на 89% и 41% больше аналогичных показателей прошлого года.

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«Столь значительный рост был обусловлен эффектом низкой базы марта–мая 2022 года, когда произошел резкий рост стоимости фондирования вслед за ростом ключевой ставкой ЦБ РФ», — прокомментировал «Эксперту» отчетность Сбера аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Комиссионные доходы росли меньшими темпами: в мае они увеличились в сравнении с показателем годом ранее на 30,9%, до 56,1 млрд руб., а за 5 месяцев — на 17,3%, до 264,5 млрд руб.

Глава Сбера Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении банка, отметил, что в мае Сбер выдал рекордный объем кредитов, составивший 2,4 трлн руб. Совокупный кредитный портфель с начала года вырос на 8,6%, до более 33 трлн рублей. Розничный кредитный портфель превысил 13 трлн руб. и вырос в мае на 2,6%, а с начала года — на 9,6%. Частным клиентам в отчетном месяце выдано более 700 млрд руб. Главным драйвером остается ипотека — портфель жилищных кредитов увеличился за месяц на 2,7%, до 8,3 трлн руб. (+10,9% с начала года).

Кредиты под залог недвижимости являются одними из самых интересных для банков, но некоторые эксперты считают, что рынок ипотеки близок к насыщению, отмечает Додонов.

Операционные расходы за январь—май выросли, по его словам, на 23%, до 303,4 млрд руб. Это также произошло из-за эффекта низкой базы, поскольку с марта 2022 года банк реализовывал масштабную антикризисную программу оптимизации издержек, уверен Додонов.

«При этом соотношение расходов к доходам (коэффициент Cost/Income) на уровне всего лишь 23,3% говорит о высокой операционной эффективности Сбера», — добавил он.

На публикации отчетности акции Сбера краткосрочно выросли на полпроцента, но очень быстро начали снижаться. Связано это с тем, что инвесторы уже уверены в сильных результатах Сбера. Как показывает практика, в день оглашения месячных результатов акции Сбера в подавляющем большинстве случаев уходили в легкую коррекцию. Сегодня же, в канун трехдневных выходных, инвесторы с неохотой покупают все бумаги, опасаясь ухудшения геополитической ситуации в ближайшие три дня. В результате бумага продолжает волатильную консолидацию около отметки 240 руб., которая продолжается с 26 мая.

«С начала этого года акции «Сбера» заметно опередили по динамике как широкий рынок, так и большинство других крупных эмитентов финансового сектора, и некоторая пауза в росте представляется оправданной», — полагает Додонов.

Ранее отметка 240 руб. была сильным сопротивлением, поэтому закрепление акции под ней может спровоцировать масштабную, но непродолжительную фиксацию спекулятивной прибыли. Однако на горизонте до конца года все без исключения аналитики смотрят на Сбер позитивно.

«Мы считаем, что пространство для дальнейшего укрепления бумаг Сбера, по-прежнему, остается, и рассчитываем на возобновление их подъема в ближайшие недели — в том случае, если экономический и геополитический фон не станут ухудшаться. Мы сохраняем целевые цены по бумагам Сбера на конец 2023 года на уровнях 265,6 руб. для обыкновенных акций и 252,3 руб. для привилегированных. Рейтинг обоих типов акций — “покупать”», — сказал Додонов.

Многие аналитики ждут более дорогого Сбера к концу года. Исходя из уже известных результатов, по итогам года банк может заработать 1,3–1,5 трлн руб. чистой прибыли. В таком случае дивиденды составят 30, а то и более рублей на акцию. Вряд ли рынок позволит дивидендной доходности акций Сбера быть больше 10%. Простая математика говорит о том, что исходя из размера дивиденда в 30 рублей и дивидендной доходности в 10%, цена акции должна равняться 300 руб.

Не исключено, правда, что этой отметки бумага достигнет ближе к отсечке реестра на право получения части прибыли за 2023 год. Но в любом случае покупка акций Сбера пока видится одним из самых безопасных вариантов вложения средств.