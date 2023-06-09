Сбер назвал объем средств россиян на своих счетах

Объем средств физических лиц в Сбере в мае вырос на 2,1%, а с начала года — на 4,5% и достиг 19 трлн 169 млрд рублей. Средства юрлиц, напротив, уменьшились в мае на 1,9% до 9 трлн 49 млрд рублей. В январе-мае банк получил 589 млрд рублей чистой прибыли, из них в мае — 118,1 млрд рублей. Это следует из отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), опубликованной на сайте банка.

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«За 5 месяцев 2023 Сбербанк заработал 589 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала составила 23,9%. Сильные результаты позволили нам сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне в 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд рублей», — заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

Он также отметил восстановление потребительской и деловой активности и высокие темпы роста кредитования. В мае Сбер выдал максимальный с начала года объем кредитов — 2,4 трлн рублей частным и корпоративным клиентам. Совокупный кредитный портфель вырос на 8,6% с начала года и превысил 33 трлн рублей.

Количество розничных клиентов кредитной организации с начала года выросло на 0,5 млн человек и достигло 106,9 млн, а число активных корпоративных клиентов увеличилось на 2,6% до 3,1 млн компаний.

