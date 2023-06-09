Трампу предъявили новое обвинение

Главная интрига президентских выборов в США 2024 года, по крайней мере, на данный момент заключается не в том, кто победит, а в том, будет ли в них участвовать 45-й президент Дональд Трамп. Свою кандидатуру он недавно официально выдвинул и сейчас имеет наиболее высокие шансы стать претендентом на пост президента от республиканцев. Джо Байдену, который тоже (пока) намерен участвовать в выборах через полтора года, очень не хочется второй раз встречаться «на избирательном ринге» именно с Трампом. Демократы сейчас предпринимают титанические усилия, направленные на то, чтобы при помощи «самой неподкупной в мире» судебной системы снять экс-президента с выборов. Имя Трампа фигурирует в десятке с лишним судебных дел, причем везде он выступает в роли обвиняемого или ответчика. В начале апреля состоялось первое заседание суда в Нью-Йорке, который будет рассматривать 34 обвинения в его адрес. В основном, в фальсификации деловых документов первой степени и выплате 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их связи в 2006 году. По каждому пункту Трамп может получить по максимуму 4 года тюрьмы, хотя скорее всего дело ограничится штрафом в размере 5 тыс. долларов по каждому обвинению.
Экс-президент, очевидно, думал, что сейчас можно перевести дух и что у него длительный перерыв до марта 2024 года, когда суд начнет рассматривать это дело. Однако его ожидания не оправдались: во вторник, 13 июня, он должен явиться в 15.00 в федеральный суд в Майами, где против него будет выдвинуто уже уголовное обвинение (т.е. сейчас все значительно серьезнее, чем в апреле) в громкой истории с секретными документами, которые он не сдал, как положено, в архив, покидая Белый дом в январе 2021 года, и хранил в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго.
Это уже второй рекорд, вернее, антирекорд, установленный Трампом: до него ни одного ни действующего, ни бывшего президента США не обвиняли в совершении преступления, не говоря уже о двух преступлениях. Ни одного президента США до Трампа не арестовывали: во вторник в окружном суде Южной Флориды в Майами его пусть и формально арестуют второй раз за три неполных месяца.
В августе прошлого года в ходе обыска в Мар-а-Лаго ФБР нашло несколько коробок с секретными документами. Дональда Трампа обвиняют в нарушении сразу трех законов, включая редко применяемый Закон о шпионаже, принятый более ста лет назад (1917), а также Закон о президентских архивах, который обязывает президентов и вице-президентов передавать документы в Национальный архив. На следующей неделе, как утверждает CNN, ему предъявят обвинения по семи пунктам.
Демократы потребовали отправить Дональда Трампа за решетку, потому что он намеренно не сдал документы в архив. Джо Байден, кстати, назвал своего предшественника «полностью безответственным» человеком, имея в виду невозвращенные документы. Однако в начале этого года ему пришлось самому оправдываться в том, в чем он обвинял Трампа. В его доме в Делавэре тоже нашли секретные документы, которые он «забыл» в 2017 году сдать в архив после вице-президентства в администрации Барака Обамы. Нынешний глава Белого дома прибег к своей излюбленной тактике двойных стандартов, согласно которой нарушение правил обращения с секретными документами Дональда Трампа и Джо Байдена, две большие разницы. Правда, оправдаться столь неуклюжим способом Байдену после прошлогодних промежуточных выборов, в результате которых республиканцы «захватили» Палату представителей Конгресса США, будет нелегко. В любом случае это никак не влияет на обвинения в адрес Дональда Трампа, которые, очевидно, ему официально предъявят на следующей неделе.
Теперь график 45-го президента США уплотняется еще больше. Даже не говоря о шансах оправить его за решетку, Белый дом, если логично предположить, что непрерывные атаки американской судебной системы на него являются инициативой 46-го президента, как минимум одной цели достиг. Речь идет о том, чтобы максимально усложнить главному конкуренту избирательную кампанию, потому что сейчас ему придется выступать на избирательных митингах между выступлениями в зале суда. Суд в Манхэттене запланирован на март 2024 года. Гражданский иск прокуратуры Нью-Йорка против финансовых нарушений в трамповской Trump Organization намечен на октябрь. В январе суд в Манхэттене собирается рассмотреть еще один гражданский иск против Трампа: об его участии в многоуровневой маркетинговой схеме. И это не говоря о многочисленных обвинениях и исках, по которым еще не приняты решения и не назначены даты рассмотрения дел в суде.