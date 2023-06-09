Трампу предъявили новое обвинение

Главная интрига президентских выборов в США 2024 года, по крайней мере, на данный момент заключается не в том, кто победит, а в том, будет ли в них участвовать 45-й президент Дональд Трамп. Свою кандидатуру он недавно официально выдвинул и сейчас имеет наиболее высокие шансы стать претендентом на пост президента от республиканцев. Джо Байдену, который тоже (пока) намерен участвовать в выборах через полтора года, очень не хочется второй раз встречаться «на избирательном ринге» именно с Трампом. Демократы сейчас предпринимают титанические усилия, направленные на то, чтобы при помощи «самой неподкупной в мире» судебной системы снять экс-президента с выборов. Имя Трампа фигурирует в десятке с лишним судебных дел, причем везде он выступает в роли обвиняемого или ответчика. В начале апреля состоялось первое заседание суда в Нью-Йорке, который будет рассматривать 34 обвинения в его адрес. В основном, в фальсификации деловых документов первой степени и выплате 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их связи в 2006 году. По каждому пункту Трамп может получить по максимуму 4 года тюрьмы, хотя скорее всего дело ограничится штрафом в размере 5 тыс. долларов по каждому обвинению.

Экс-президент, очевидно, думал, что сейчас можно перевести дух и что у него длительный перерыв до марта 2024 года, когда суд начнет рассматривать это дело. Однако его ожидания не оправдались: во вторник, 13 июня, он должен явиться в 15.00 в федеральный суд в Майами, где против него будет выдвинуто уже уголовное обвинение (т.е. сейчас все значительно серьезнее, чем в апреле) в громкой истории с секретными документами, которые он не сдал, как положено, в архив, покидая Белый дом в январе 2021 года, и хранил в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго.