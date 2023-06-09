Три человека пострадали при падении беспилотника в центре Воронежа

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о последствиях падения беспилотника в региональном центре.

«Трех человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают ФСБ, МЧС и другие ведомства. «Собираю у себя совещание по разбору инцидента», — проинформировал губернатор.

Ранее сегодня стало известно о падении БПЛА на улице Белинского в Воронеже, дрон врезался в жилой дом. Гусев уточнил, что в самом помещении, куда попал беспилотник, на момент ЧП никого не было. Сейчас эксперты решают, требуется ли расселить дом или подъезд.

Как пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры, целью атаки мог быть Воронежский авиазавод.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, инцидент свидетельствует о том, что руководство Украины продолжает осуществлять атаки на гражданскую инфраструктуру России, передает «Интерфакс». «Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Эта деятельность киевского режима продолжается, мы с ней продолжаем борьбу и продолжаем специальную военную операцию», — сказал он.

Представитель Кремля сообщил, что компетентные органы продолжают выяснение всех деталей произошедшего.