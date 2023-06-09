ЦБ объяснил значительное снижение профицита текущего счета платежного баланса

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе — мае составил $22,8 млрд. Показатель снизился в 5,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года ($123,8 млрд) из-за сокращения сальдо торгового баланса. Профицит внешней торговли оценен в $44,7 млрд, что в 3,2 раза меньше, чем годом ранее ($144,3 млрд), сообщается на сайте Банка России.

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«Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе — мае 2023 года составил 22,8 млрд долларов США, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года. Динамика показателя была обусловлена уменьшением положительного сальдо торгового баланса на 99,6 млрд долларов США», — говорится в комментарии ЦБ.

Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами было вызвано «уменьшением стоимостных объемов экспорта товаров в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта, а также ростом импорта товаров», уточнил регулятор. Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в январе — мае составило -$9,3 млрд, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2022 года (-$5,7 млрд). Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов сократился до -$12,6 млрд с -$14,8 млрд в прошлом году, в основном за счет уменьшения объема начисленных российскими компаниями инвестиционных доходов в пользу нерезидентов, отметили в ЦБ.

«Наращивание иностранных активов было представлено преимущественно в категориях "Прочие инвестиции" и "Прямые инвестиции". Сокращение обязательств в финансовом счете сформировано, в том числе в рамках механизма выпуска замещающих облигаций», — добавил регулятор.