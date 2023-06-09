Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Совет директоров Банка России в шестой раз сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. С 19 сентября 2022 года ставка составляет 7,5% годовых. В ЦБ отметили, что текущие темпы прироста цен увеличиваются, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне и в целом «баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных». В связи с этим регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», — заявили в ЦБ.

По данным регулятора, показатель годовой инфляции перешел к росту по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая – октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления. По оценке на 5 июня, годовой темп прироста потребительских цен составил 2,6% после 2,3% в апреле. В среднесрочной перспективе баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных, в основном они связаны с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли, отметили в ЦБ.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — заявили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 июля 2023 года.

