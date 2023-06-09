Ситуация с фьючерсами на газ в Европе резко изменилась

Эксперты обращают внимание на расширение разрыва между ценами на газ в Европе предстоящей зимой и через год, зимой 2024-25 годов. С одной стороны, краткосрочные риски ослабевают, но с другой, впереди ждет большая неопределенность. Декабрьские фьючерсы на предстоящую зиму торгуются, по данным ICE Endex, со скидкой около 8% по сравнению с декабрьскими фьючерсами 2024 года. Ситуация резко изменилась по сравнению с началом 23-го года: в январе текущего года фьючерсы на предстоящую зиму торговались с премией по отношению к фьючерсам декабря 2024 года.
Разворот на 180 градусов означает, пишет Bloomberg, то, что Европа уже относительно хорошо подготовилась к отопительному сезону в 2023 году благодаря прошлой теплой зиме, позволившей сэкономить достаточно много газа. Однако с последующими зимами ситуация остается неопределенной, потому что Европе приходится привыкать к минимальным поставкам газа из России, которая много лет была главным его поставщиком на континент.
Зима в следующем году будет «более рискованной», чем предстоящая, считает глава консалтинговой компании Inspired Energy Ник Кэмпбелл. Американцы обещают нарастить поставки сжиженного газа (СПГ) в Европу, но рост начнется в 2026 году, т.е. уже после зимы 2024-25 годов. Европейцы, конечно, понимают, что зима не может долго оставаться аномально теплой и что с каждым годом вероятность того, что следующая зима окажется холодной, повышается. Между тем, если, к примеру, предстоящая зима будет холодной, то к весне следующего года в подземных газовых хранилищах (ПГХ) газа останется значительно меньше, чем в этом году.
К тому же, в декабре 2024 года заканчивается срок действия соглашения между Москвой и Киевом о транзите российского газа через территорию Украины. Джемс Вадделл, возглавляющий газовый отдел консалтинговой компании Energy Aspects Ltd., считает, что через полтора года Европа может лишиться последних поставок российского газа. Стороны сели за стол переговоров накануне прошлого окончания срока действия транзитного соглашения и достигли нового соглашения за считанные дни до окончания его действия.
Высокие цены на газ помешают Еврокомиссии бороться с инфляцией. Мощный скачок цен на газ в прошлом году резко снизил экономическую активность на континенте и сократил спрос на топливо. Сейчас трейдеры очень внимательно следят за тем, как восстанавливается после пандемических локдаунов и ограничений китайская экономика. Внимание к Китаю объясняется тем, что он является главным конкурентом Европы в борьбе за СПГ.
Одним из главных условий при подготовке к зиме является наполнение ПГХ газом. Сейчас на руку европейцам рост поставок газа из Северной Африки. Да и конкурентная борьба с Азией за газ еще только начинается. Ситуация с подготовкой к зиме в начале лета выглядит нормально, но по мнению Катерины Филиппенко из Wood Mackenzie Ltd., любые перебои с поставками «голубого топлива» или аномально холодная зима таят для европейцев большую опасность.
Ожидается, что ситуация на газовых рынках начнет улучшаться не раньше 2026 года, когда на них начнет поступать газ с новых заводов Катара и США.
«Обстановка улучшится после этой (2023-24) и двух следующих зим»,- рассказывает старший вице-президент Equinor ASA по газу Хельге Хаугане».
7 июня в 9.25 по среднеевропейскому времени цена фьючерсов с поставками в следующем месяце опустилась в Амстердаме на 2,4% и составила 25,70 евро за МВт-час (270 долларов за тысячу кубов).