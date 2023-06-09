Ситуация с фьючерсами на газ в Европе резко изменилась

Эксперты обращают внимание на расширение разрыва между ценами на газ в Европе предстоящей зимой и через год, зимой 2024-25 годов. С одной стороны, краткосрочные риски ослабевают, но с другой, впереди ждет большая неопределенность. Декабрьские фьючерсы на предстоящую зиму торгуются, по данным ICE Endex, со скидкой около 8% по сравнению с декабрьскими фьючерсами 2024 года. Ситуация резко изменилась по сравнению с началом 23-го года: в январе текущего года фьючерсы на предстоящую зиму торговались с премией по отношению к фьючерсам декабря 2024 года.

Разворот на 180 градусов означает, пишет Bloomberg, то, что Европа уже относительно хорошо подготовилась к отопительному сезону в 2023 году благодаря прошлой теплой зиме, позволившей сэкономить достаточно много газа. Однако с последующими зимами ситуация остается неопределенной, потому что Европе приходится привыкать к минимальным поставкам газа из России, которая много лет была главным его поставщиком на континент.