Уральские ученые наладят первое в России опытное производство керамических элементов для ТЭК

Уральские специалисты работают над созданием первого в РФ опытного производства керамических элементов, которые будут использоваться в энергетике и газовой отрасли.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Юрия Зайкова.

«Мы планируем создать опытное производство керамики для топливных элементов, где будут отрабатываться макеты реальных образцов, их режимы, стендовые испытания. Исследования подойдут для сферы распределенной энергетики, преобразования химической энергии в электрическую с повышением КПД до 90%, также подойдет для газовой отрасли, в том числе для улавливания или утилизации газов и преобразования газов в метанол или диметиловый эфир, в этом уже есть заинтересованные компании. Аналогов такого производства нет, мы будем пионерами», — рассказал ученый.

Сообщается, что проект представили главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Институт уже приступил к созданию опытного производства совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Уральским научно-образовательным центром (НОЦ), передает агентство.