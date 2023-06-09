«Уралвагонзавод» открыл в Челябинске быструю зарядную станцию для электромобилей

Входящее в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» НПО «Электромашина» открыло в Челябинске быструю автомобильную зарядную станцию Elli.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, речь идет о комплексе с уникальной быстрозарядной станцией на 150 кВт, аналогов которой нет в России. Уточняется, что возведение таких станций предусмотрено программой правительства РФ и предусматривает возмещение 60% фактической стоимости станции.

«В целом электрозаправочный комплекс представляет собой инфраструктурный проект, оснащенный интеллектуальной системой Amasis 2.0, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Открывшийся комплекс расположен рядом с дорогой с высоким трафиком движения по адресу г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 7. Посетители комплекса, приехавшие для зарядки автомобиля смогут во время ожидания выпить чашку кофе или пообедать в расположенном поблизости кафе», — отмечается в сообщении.

Как пишет ТАСС, на церемонии открытия станции присутствовали замгубернатора региона Иван Куцевляк, министр экономического развития Наталья Лугачева, а также потенциальные заказчики оборудования.

В УВЗ рассказали, что «Электромашина» готова предложить комплексное решение благоустройства ЭЗС в любой точке России. По замыслу разработчиков, комплекс, способный включать в себя одну или несколько зарядок, подразумевает непосредственно оборудование самих зарядных станций, строительно-монтажные работы и систему Amasis 2.0.

В прошлом году разработка была представлена на выставке Иннопром в Екатеринбурге.

В 2021 году правительство РФ утвердило концепцию развития производства электротранспорта и инфраструктуры для его использования до 2030 года. Согласно проекту Минэкономразвития России «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах», развитие зарядных станций в первую очередь планируется в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, а также на трассах М-12 Москва — Казань и М-4 «Дон». С 2024 года опыт пилотных регионов будет масштабирован на всю территорию РФ.