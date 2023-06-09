В Госдуме призвали народ Украины к освободительной войне против киевского режима

Депутат нижней палаты российского парламента от Крыма Михаил Шеремет призвал народ Украины «начать освободительную войну» против киевского режима, чтобы навсегда забыть о Владимире Зеленском «как о страшном сне».

По его мнению, украинцам пора обратить весь свой гнев и оружие против террористического киевского режима, который атаками на мирные российские города провоцирует нашу страну на применение более грозного вида вооружений, передаёт РИА Новости.

«Украинскому народу пора принять кардинальное решение в отношении киевского режима, начать освободительную войну, чтобы вернуться к мирному времени и забыть о Зеленском как о страшном сне», – подчеркнул депутат Госдумы.

При этом он предупредил, что за террористические действия киевского режима, такие как атака БПЛА по многоэтажному жилому дому в Воронеже, последует жёсткая реакция России и неотвратимое наказание.

Как ранее писал «Эксперт», утром 9 июня украинский БПЛА врезался в жилом дом, расположенный на улице Белинского в Воронеже. Несмотря на то, что в помещении, куда попал дрон, на момент ЧП никого не было, три человека получили ранения – их посекло осколками стекла. От госпитализации пострадавшие отказались.