В мае активизировались все крупные отрасли российской экономики

В мае объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, превысил средний уровень I квартала на 11%. Увеличение поступлений зафиксировано во всех укрупненных группах отраслей. При этом наиболее значительный рост продемонстрировали сферы, ориентированные на внешний и государственный спрос, говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«В отраслях, ориентированных на внешний спрос, в мае объем поступлений был на 19,6% выше, чем в I квартале. Основной положительный вклад внесла добыча сырой нефти и газа, что может отражать увеличение рублевой выручки экспортеров по мере ослабления рубля. Объемы входящих платежей в нефтепереработке и металлургии также превышали средние значения предыдущего квартала», — отметили в ЦБ.

Среди отраслей, ориентированных на потребительский спрос, более всего выросли входящие платежи в розничной торговле и операциях с недвижимым имуществом. Хорошую динамику показала также сфера предоставления продуктов питания и напитков.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, основной положительный вклад, по данным ЦБ, внесла добыча сырой нефти и газа, а также нефтепереработка и операции с недвижимостью. Сдерживали динамику только финансовые услуги, где продолжилось снижение входящих платежей.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, наилучшие результаты по платежам продемонстрировала строительная сфера в основном за счет строительства зданий. Ухудшилась динамика в области научных исследований и разработок, а также в производстве прочих транспортных средств.

«Во всех федеральных округах в мае объем входящих платежей в торговле превысил средний уровень предыдущего квартала. Также рост в большинстве федеральных округов отмечался и в добыче полезных ископаемых», — уточнили в ЦБ.

