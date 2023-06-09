Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, а кишиневские власти идут у него на поводу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин.

«Запад абсолютно безответственно, абсолютно близоруко присматривает Молдавию на роль второй Украины», – подчеркнул он.

По мнению дипломата, к сожалению, нынешнее молдавское руководство в этом активно участвует, в свою очередь Москва, как отметил Галузин, не инициирует никакой эскалации с Кишиневом.

«Речь идёт о том, что нынешнее руководство Молдавии идёт по пути прозападной политики, участия в антироссийской политике Вашингтона и их сателлитов, идя по пути инициирования той самой эскалации в отношениях с Москвой», – резюмировал замминистра иностранных дел, ещё раз подчеркнув, что со стороны РФ никакой эскалации напряжённости в отношениях с народом Молдавии нет, так как «это не наши методы».

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону уже хорошо нам известной русофобии.

По словам представителя Кремля, молдавские власти считают, что ненавидеть Россию любые пророссийские проявления – должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции.

