В Москве наградили победителей ХХV юбилейного российского конкурса «Менеджер года - 2022»

Конкурс «Менеджер года» - один из самых крупных и широко известных проектов Международной Академии менеджмента, проводимый при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В этом году, несмотря на политическую и экономическую ситуации, было подано более 400 управленческих проектов, но только 13 участников со всей России смогли стать абсолютными победителями Конкурса и получили уникальную бронзовую статуэтку императрицы Екатерины Великой.

Так высшую награду за вклад в развития экономики России и лучшие управленческие решения получили:

• Герман Кокосадзе, Первый заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»

• Виталий Крючков, генеральный директор АНО «НИЦ «Строительство»

• Михаил Тарасов, генеральный директор АО «ЦПТИ»

• Артем Элиович, заместитель генерального директора «Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли» (АСКАО)

• Рустам Романенков, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы»

• Отец Сергий, Настоятель храма священномученика Иоанна, архиепископа Рижского г. Пензы, Троицкого храма с. Константиновка и храма святого апостола Фомы с. Загоскино Пензенского района

• Сергей Волков, начальник управления по развитию ТИМ, частного учреждения «Отраслевой центр капитального строительства» Госкорпорации «Росатом»

• Сергейс Петровс, руководитель программы проектов по цифровому сопровождению объектов гражданского строительства ООО «ГАЗПРОМ ЦПС»

• Нарсия Гаджиэменова, председатель регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей «Бизнес Леди» Республики Дагестан

• Сергей Ломакин, руководитель Дирекции регионального вещания и спецпроектов «Общественное телевидение России» (АНО «ОТВР»)

• Андрей Текучев, директор Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» Администрации Котельниковского городского поселения Волгоградской области, советник муниципального образования Волгоградской области 2 класса

• Марина Алисова, независимый консультант

• Дмитрий Копп, генеральный директор ООО «Белвен»

Также в рамках Церемонии награждения Дипломы за вклад в развитие экономики и подготовки управленческих кадров получили:

• Наталья Дыбина, руководитель агентства по стратегическим коммуникациям «Masseffect Agency»

• Виктор Крылов, генеральный директор компании «Студия 911»

• Ольга Гордиенко, независимый консультант

• Иван Юрченко, независимый консультант

• Никита Мартынов, руководитель проекта АО «Институт «Оргэнергострой»

• Александр Гугучкин, глава Муниципального Образования Волгоградской области

• Гюльнара Агамова, генеральный директор АНО «Агентство креативных индустрий» (АНО «АКИ»)

• Екатерина Истомина, исполнительный директор Акционерного общества «Кронштадт» (АО «Кронштадт»), член Правления, заместитель генерального директора по правовым вопросам

• Елена Кононюк, главный бухгалтер ООО «Приморский металлургический завод»

• Тамерлан Мамедов, директор департамента по международным отношениям международной юридической компании «Юсуфов Групп»

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился президент Международной Академии Менеджмента Владимир Евгеньевич Усанов и зачитал послание от председателя Организационного комитета конкурса, первого мэра Москвы Г.Х. Попова:

«Сегодня весь мир вступает в новую эпоху, эпоху цифровых технологий, нового технологического уклада. Для России современный период характеризуется усилением экономических санкций со стороны США и ряда европейских стран, обострением отношений с внешним миром. В этих условиях важное значение приобретает изыскание и эффективное использование всех резервов. И самым значимым является кадровый резерв. Ведь успехи страны зависят от конкретных людей, их способности стратегически мыслить, профессионализма, широты кругозора, умения быстро реагировать на происходящие изменения и принимать оптимальные решения. В этих условиях особое значение приобретает проведение конкурса «Менеджер года». Практические результаты работы победителей конкурса являются примером эффективного менеджмента, способствуют распространению рациональных методов управления. Демонстрируя высокий уровень управленческих навыков, социальную ответственность и ориентацию на достижение конкретных целей, участники конкурса «Менеджер года» вносят свой вклад в успешное развитие экономики России. Желаю всем участникам конкурса крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и управленческих побед!»

Людмила Константиновна Кириллова, академик Международной Академии менеджмента, генеральный директор ООО «АБТК», абсолютный победителя Конкурса «Менеджер года - 2018», возглавляющая Дирекцию Конкурса, подвела итоги мероприятия и поздравила всех победителей:

«Важно поддерживать и помогать управленцам получать современные знания и использовать лучшие мировые практики. Наш Конкурс - это глобальная библиотека самых свежих знаний и современных практик, обмена опытом, профессиональное комьюнити перспективных и прогрессивных управленцев страны. Благодаря Конкурсу мы выявляем элиту российских управленцев, содействуем повышению эффективности управления и инициации новых технологических решений в различных отраслях экономики и бизнеса. Конкурс способствует распространению лучших управленческих практик руководителей-участников, а также выявляет и даёт профессиональную оценку прорывных проектов управленческих инициатив для создания необходимых условий по продвижению успешных управленческих технологий. От всей души поздравляю всех победителей и желаю дальнейших успехов и достижений».