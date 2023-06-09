Каховское водохранилище перестанет существовать, угрозы для ЗАЭС нет — Рогов

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о стремительном снижении уровня воды в Днепре в районе Запорожской АЭС.

«Ширина Каховского водохранилища стремительно уменьшается», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Уточняется, что в настоящий момент угрозы для станции нет, уровень воды непосредственно в прудах, которые используются для охлаждения отработанного ядерного топлива, сохраняется.

По словам общественника, само водохранилище из-за разрушения Каховской ГЭС перестанет существовать.

«О Каховском водохранилище можно будет забыть. Просто будут воды Днепра без полноводного водохранилища, как это было раньше. Экосистема претерпит значительные изменения. И эти изменения будут не в лучшую сторону для комфортного проживания человека и ведения сельского хозяйства», — констатировал Рогов.

Накануне, 8 июня, глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью «Известиям» заявил, что прорыв Каховской ГЭС не повлияет на безопасность ЗАЭС, поскольку был просчитан «риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды». Глава госкорпорации заверил, что «и организационно, и технологически» персонал станции готов к такому развитию событий. Лихачев подчеркнул, что готовы запасные варианты водоснабжения станции, все необходимое оборудование имеется.

В ночь на 6 июня в результате обстрелов ВСУ произошло разрушение верхней части плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, начался нерегулируемый сброс воды. По состоянию на утро 9 июня подтоплено около 22,3 тыс. домов, известно о восьми погибших. В пунктах временного размещения находятся 1117 человек, в том числе 110 детей.