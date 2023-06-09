В результате прорыва плотины на Каховской ГЭС подтоплено около 22,3 тыс. домов

Количество жилых домов, которые оказались подтопленными из-за разрушения плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, приблизилось к 22,3 тыс.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По последним данным, в 17 населенных пунктах подтоплены почти 22,3 тыс. жилых домов. Уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м, до 10 м», — сообщил собеседник агентства.

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Уточняется, что в трех пунктах временного размещения находятся 1 117 человек, среди которых 110 детей и 35 маломобильных граждан.

На данный момент известно о восьми погибших в результате затопления в Херсонской области и обстрела ВСУ эвакуационной зоны: накануне, 8 июня, врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о семи жертвах, сегодня обнаружено тело женщины 1939 года рождения.