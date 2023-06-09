В столице на следующей неделе ожидается до 27 градусов — Вильфанд

Заметное повышение температуры прогнозируется на следующей неделе в Москве.

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Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Уже 13 июня ночные температуры в Москве будут плюс 5 — плюс 10 градусов, а днем — плюс 18 — плюс 23, такая температура всего на 1 градус ниже нормы. А вот 14 июня ночью плюс 5 — плюс 10 градусов, днем уже нормальный температурный фон — плюс 21 — плюс 26 градусов — летняя погода», — сообщил специалист.

По его словам, далее температура продолжит повышаться: ближе к концу недели, 15-16 июня, ночные температуры в Москве будут 8-13 тепла, днем — 23-27. В следующие выходные, 17 и 18 июня, произойдет дальнейшее потепление. Ночью ожидается 10-15 градусов, днем — 23-27. В течение недели будет преимущественно без осадков.

«И температурный фон будет на 2 градуса выше нормы по расчетам. Но перспектива светлая, ясная и летняя», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.