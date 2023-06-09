В Вашингтоне указали на зависимость репутации Байдена от исхода украинского контрнаступления

Дальнейшая помощь США Украине, так же как и международная репутация президента США Джо Байдена, зависит от успеха контрнаступления ВСУ.
Такого мнения придерживаются высокопоставленные представители американской администрации, пишет Politico.
По их словам, если контрнаступление обернется успехом, Запад продолжит оказывать военную и финансовую помощь Киеву, однако в случае неудачи поддержка, судя по всему, прекратится, «что вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию». Отмечается, что Белый дом «с тревогой» следит за ситуацией, поскольку речь идет об исходе конфликта и репутации американского лидера.
Издание сообщает, что в Вашингтоне до сих пор сомневаются в том, что Конгресс выделит дополнительные средства для Украины, когда закончатся уже одобренные суммы. В Белом доме опасаются, что неудачи ВСУ на поля боя дадут повод республиканцам, которые контролируют Палату представителей, выступить против выделения Киеву дополнительной помощи.
Кроме того, в США нарастает беспокойство по поводу того, что Украина наносит удары по Вашингтоном российской территории, подчеркивает издание. Уточняется, что это привело к «нескольким частным строгим замечаниям по дипломатическим каналам». Американские чиновники уверены, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Киев либо проукраинские группировки, поясняет газета.