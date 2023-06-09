В Вашингтоне указали на зависимость репутации Байдена от исхода украинского контрнаступления

Дальнейшая помощь США Украине, так же как и международная репутация президента США Джо Байдена, зависит от успеха контрнаступления ВСУ.

Такого мнения придерживаются высокопоставленные представители американской администрации, пишет Politico.

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По их словам, если контрнаступление обернется успехом, Запад продолжит оказывать военную и финансовую помощь Киеву, однако в случае неудачи поддержка, судя по всему, прекратится, «что вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию». Отмечается, что Белый дом «с тревогой» следит за ситуацией, поскольку речь идет об исходе конфликта и репутации американского лидера.

Издание сообщает, что в Вашингтоне до сих пор сомневаются в том, что Конгресс выделит дополнительные средства для Украины, когда закончатся уже одобренные суммы. В Белом доме опасаются, что неудачи ВСУ на поля боя дадут повод республиканцам, которые контролируют Палату представителей, выступить против выделения Киеву дополнительной помощи.

Кроме того, в США нарастает беспокойство по поводу того, что Украина наносит удары по Вашингтоном российской территории, подчеркивает издание. Уточняется, что это привело к «нескольким частным строгим замечаниям по дипломатическим каналам». Американские чиновники уверены, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Киев либо проукраинские группировки, поясняет газета.