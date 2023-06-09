В Запорожской области начало работать созданное в марте народное ополчение

Первые участники народного ополчения Запорожской области, которые будут патрулировать населенные пункты региона совместно с полицией и комендатурой, приняли присягу.

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Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах Запорожской области. Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона. Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать. Эти качества особенно ярко проявляются в трудные времена», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

В марте врио губернатора подписал указ «О формировании Народного ополчения Запорожской области». Задачами добровольцев будет охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения региона, а также защита госсобственности и имущества граждан. Уточнялось, что народные ополченцы будут проходить службу без отрыва от основного места работы.

В народное ополчение добровольно могут вступить все совершеннолетние граждане РФ и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории области.