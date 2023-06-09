Между гостиницами и курортами будут распределены огромные деньги

На развитие инфраструктуры для приема туристов в регионах и программы поддержки путешествий школьников и студентов будет направлено 50 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе форума «Путешествуй!», который проходит в Москве, сообщает «КоммерсантЪ».

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«В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 млрд руб. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру курортов, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты и обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В феврале 2022 года правительство уже утвердило новые правила субсидирования инициатив, направленных на развитие туристической отрасли в части развития некапитальных средств размещения. На поддержку 800 проектов суммарно было выделено 3,5 млрд руб., гранты варьируются от 3 млн до 5 млн руб.

«Деньги в масштабах действующих строек, если быть объективным — небольшие. Поэтому важно не размывать их по всей России, а инвестировать в проекты, которые дадут максимальный социально-экономический эффект. В регионы, где развита экономика и туризм работает как сильный мультипликатор. Не забывая при этом, что основные доходы объекты туризма получают от проживающих рядом (на расстоянии одного бака бензина) жителей», — прокомментировал новость заместитель председателя комитета по туризму «Деловой России» Леонид Гункевич.

Несмотря на огромные российские просторы, по сути дела, выбор у туристов невелик, констатирует Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. Более или менее в плане инфраструктуры развит, пожалуй, только Черноморский регион, обе столицы и отчасти некоторые города северного Кавказа.

«Если говорить о проблеме глобально, то, на мой взгляд, 50 миллиардов рублей — это капля в море, — считает аналитик. — Давайте посмотрим на тот же Кавказ, а именно на Дагестан, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Там есть живописные и уникальные места, а туристической инфраструктуры практически нет. Среди моих знакомых нет, например, людей, кто бы отдыхал на Каспийском море. Или возьмем, к примеру, самую большую область европейской части — Тверскую. Потрясающие лесные озера, много малых и больших рек — отличные места для пешего туризма, удивительный город Кимры на берегу Волги. По сути дела, в области, с точки зрения активного отдыха, развито только Завидово».

Так что, заключает Николай Переславский, правительственная инициатива, конечно же важна, но денег на развитие нужно значительно больше.

Тем не менее, на значительном числе объектов эти деньги почувствуют. Кроме того, студенты и школьники смогут путешествовать дешевле для себя (и своих родителей). Другое дело, что требует прояснения очень много вопросов: каковы конкретные формы поддержки в рамках действующих механизмов, появятли ли какие-то новые формы? «Эксперт» постарается ответить на эти вопросы в ближайшее время.