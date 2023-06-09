Военный эксперт Шурыгин назвал сроки окончания контрнаступления ВСУ

Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин назвал сроки окончания контрнаступления ВСУ.

По его мнению, при медленных темпах ввода резервов в бой, наступательных ресурсов украинской армии хватит ещё на неделю.

«У них задействовано уже треть доступных резервов, успеха нет, – написал специалист в своём Telegram-канале. – Украинское командование сделало ставку на ночные атаки, но ВСУ нигде не удалось прорваться даже через первый эшелон обороны».

При этом эксперт отметил, что накануне Киевом было потеряно более 300 танков и бронетехники, не менее 50 орудий и САУ и до 3,5 тыс. убитых солдат.

«При медленных темпах ввода резервов в бой наступательных интервалов ВСУ хватит ещё на неделю», – резюмировал Шурыгин.

Как ранее писал «Эксперт», бывший глава Минобороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил, что можно достоверно говорить о начале, ещё 5-6 суток назад, контрнаступления ВСУ.

