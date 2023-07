Санкции не помешают «Роснефти» выплатить вторые по размеру в ее истории дивиденды

Ационеры нефтяной компании «Роснефть» 30 июня утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, а также выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17 руб. 97 коп. на одну размещённую акцию, сообщили «Эксперту» в «Роснефти». Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за первое полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию за 2022 год составляет 38 руб. 36 коп., а общая сумма средств на выплату – 406,5 млрд руб. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам «Роснефти».

«Роснефть» выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на выплаты 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Компания ни разу не нарушила взятые на себя обязательства перед акционерами.

Суммарные дивиденды «Роснефти» за 2022 год составляют 38,36 руб. на акцию. Это является вторым по величине показателем в дивидендной истории компании. При этом текущая дивидендная доходность за 2022 год по акциям «Роснефти» находится на уровне 10,1%. Это очень высокий показатель для российского рынка. Компания в очередной раз продемонстрировала своим акционерам, что даже в условиях сильнейшего внешнего давления способна не только сохранять экономическую устойчивость и показывать стабильные финансовые результаты, но и выполнять обязательства перед своими акционерами, в то время как ряд российских компаний не выплатил финальные дивиденды за 2022 год.

Не удивительно, что с сентября 2022 года акции «Роснефти» на бирже выросли на 90%. Это говорит о доверии инвесторов и акционеров и их вере в бизнес-модель компании. Другим интересным фактом, подтверждающим привлекательность ценных бумаг «Роснефти» на рынке, является более чем трехкратный рост общего числа акционеров компании за последний год.

Согласно годовому отчету «Роснефти» за 2022 год, который также был утвержден на годовом собрании акционеров, общее число акционеров нефтяной компании с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года выросло в 3,4 раза – до 796,6 тыс. человек. При этом рост с мая 2020 года еще более впечатляющий – в 4,2 раза.

На рынке высоко оценивают дальнейшие перспективы роста котировок «Роснефти». В своем новом отчете по нефтегазовой отрасли РФ аналитики Sber CIB (корпоративно-инвестиционный блок «Сбера») повысили рекомендацию по акциям «Роснефти» сразу на 49% - до 520 рублей за акцию, а также дали рекомендацию «покупать». При этом по остальным компаниям нефтегазового сектора целевые цены были повышены от 3% до 23%.

По прогнозам аналитиков банка, чистая прибыль "Роснефти" в 2023 году может вырасти почти на 42% – до 1,15 трлн рублей, операционная прибыль – на 4,1%, до 1,77 трлн рублей. Таким образом, Sber CIB прогнозирует рост размера дивидендов компании по итогам 2023 года до 52 рублей за акцию, а дивидендная доходность может превысить 12%.

Еще более высокие ожидания роста акций «Роснефти» имеет банк «Ренессанс капитал», который в своем майском отчете привел прогноз на уровне 640 рублей за бумагу. Благоприятные прогнозы по акциям «Роснефти» многие аналитики связывают с низкими удельными затратами на добычу, а также перспективными добычными проектами, среди которых – флагманский «Восток Ойл». По оценкам экспертов, его совокупная ресурсная база составляет 6,5 млрд тонн высококачественной низкосернистой нефти (содержание серы менее 0,05%) с показателем плотности на уровне 40 (по шкале API).

Высокая эффективность добывающих активов позволяет Компании на протяжении многих лет удерживать затраты на добычу углеводородов на уровне значительно ниже среднеотраслевых показателей. На конец марта показатель составляет менее 3 долларов за бнэ. У добывающих компаний Персидского залива показатель находится на уровне 3 долл./бнэ., у французской TotalEnergies – 5,5 долл./бнэ., у британской bp – 6,1 долл./бнэ., у норвежской Equinor – 6,5 долл./бнэ., у бразильской Petrobras – 7,5 долл./бнэ.

Акционеры на годовом собрании избрали новый состав Совета директоров «ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек.

В него были переизбраны главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, директор Московской школы экономики МГУ Александр Некипелов, а также глава компании Oil & Petroleum International Resources Педро Акино мл.

В состав Совета директоров «Роснефти» вошли три новых представителя. Один из них – Мухамед Бин Салех Аль-Сада, занимающий ныне должность председателя попечительского совета Университета науки и технологий Дохи, член Консультативного совета Верховного совета стран Персидского залива. Аль-Сада в период с 2011 по 2018 года занимал должность министра энергетики и промышленности Катара, председателя правления Qatar Petroleum. В 2016 году он был президентом Конференции ОПЕК.

Вторым «новичком» стал Говинд Коттис Сатиш - управляющий директор индийской Value Prolific Consulting Services Pvt Ltd (ValPro), которая ведет диверсифицированный бизнес, включающий общие консалтинговые услуги и организацию технологических решений для бизнеса в области IT. Сатиш почти 40 лет работал в Indian Oil, внес ощутимый вклад в развитие одной из крупнейших нефтегазовых компаний Индии. Он покинул Indian Oil в 2021 году, будучи в должности директора по планированию и развитию бизнеса, а также члена Правления. Ранее Сатиш также занимал должность исполнительного директора по международной торговле Indian Oil.

Третьим новым членом совета директоров стал ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов. Он возглавляет один из ведущих отраслевых университетов уже более 15 лет, является автором более 100 научных и методических работ.